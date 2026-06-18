Actividad industrial: según la UIA, la producción volvió a caer 5% en mayo

La actividad industrial volvió a exhibir números negativos en mayo. Según las estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), basadas en indicadores de demanda, consultas a empresas y referentes del sector, la producción manufacturera registró una baja interanual cercana al 5%.
La actividad industrial volvió a caer en mayo según la UIA
La industria volvió a atravesar un escenario adverso durante mayo. Según las estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), elaboradas a partir del consumo de energía eléctrica, la evolución de la demanda industrial y consultas a empresas del sector, la producción manufacturera registró una caída interanual cercana al 5% y un retroceso mensual del 0,8% frente a abril.
El informe destacó que, si bien algunas ramas mostraron mejoras mensuales, esos avances no alcanzaron para modificar el escenario general.
Dentro del panorama industrial, la construcción fue uno de los sectores con mejor desempeño. Los envíos de cemento crecieron 3,5% en relación con abril y el Índice Construya reflejó un incremento del 1,9% durante ese mismo período.
Sin embargo, ambos indicadores continúan por debajo de los niveles registrados en 2022. Los despachos de cemento se ubicaron 23,3% por debajo de aquel año, mientras que el Índice Construya mostró una brecha negativa de 30,3%.
Por otra parte, algunos segmentos de la industria continuaron evidenciando dificultades. La actividad metalmecánica retrocedió 1,4% en la comparación mensual y el patentamiento de equipos industriales se redujo 11,2%, quedando por debajo de los registros de 2025 y 2022.
En tanto, el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales mostró una baja del 2,1% en comparación con abril. Sin embargo, el indicador acumuló un crecimiento del 5,8% frente a 2025, aunque todavía se mantiene 5,3% por debajo de los niveles registrados en 2022.
La producción de bebidas también registró una caída de 3,1% mensual. En el acumulado anual, el sector mostró una baja de 4,1% frente a 2025 y de 13,6% en comparación con 2022.
En el sector automotor se observó una recuperación mensual del 2,2% frente a abril. Pese a ese avance, la fabricación de vehículos mantuvo una fuerte diferencia negativa contra años previos, al ubicarse 19,3% por debajo de 2025 y 14,2% menos que en 2022.
Caída de exportaciones y menor ingreso de divisas
Respecto del comercio exterior, las exportaciones argentinas al mercado brasileño mostraron un retroceso del 7,6% frente al mes anterior. El reporte explicó que la disminución respondió principalmente a una menor dinámica en los envíos de vehículos, bienes primarios y productos derivados de la molienda.
En tanto, el ingreso de divisas generado por el sector agroindustrial mostró un retroceso del 6,2% respecto del mes anterior y del 11,7% en la comparación interanual. Según el análisis de la UIA, el resultado está influido parcialmente por los elevados niveles registrados durante el año pasado.
Frente a los niveles alcanzados en 2022, el ingreso de divisas del sector agroindustrial mostró un retroceso del 32,5%, lo que refleja un contexto todavía desafiante para la industria y las exportaciones argentinas.
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