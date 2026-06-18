Actividad industrial: según la UIA, la producción volvió a caer 5% en mayo

La actividad industrial volvió a exhibir números negativos en mayo. Según las estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), basadas en indicadores de demanda, consultas a empresas y referentes del sector, la producción manufacturera registró una baja interanual cercana al 5%.

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La industria volvió a atravesar un escenario adverso durante mayo. Según las estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), elaboradas a partir del consumo de energía eléctrica , la evolución de la demanda industrial y consultas a empresas del sector, la producción manufacturera registró una caída interanual cercana al 5% y un retroceso mensual del 0,8% frente a abril.

El informe destacó que, si bien algunas ramas mostraron mejoras mensuales, esos avances no alcanzaron para modificar el escenario general .

Dentro del panorama industrial, la construcción fue uno de los sectores con mejor desempeño. Los envíos de cemento crecieron 3,5% en relación con abril y el Índice Construya reflejó un incremento del 1,9% durante ese mismo período.

Sin embargo, ambos indicadores continúan por debajo de los niveles registrados en 2022. Los despachos de cemento se ubicaron 23,3% por debajo de aquel año, mientras que el Índice Construya mostró una brecha negativa de 30,3%.

Por otra parte, algunos segmentos de la industria continuaron evidenciando dificultades. La actividad metalmecánica retrocedió 1,4% en la comparación mensual y el patentamiento de equipos industriales se redujo 11,2%, quedando por debajo de los registros de 2025 y 2022.

En tanto, el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales mostró una baja del 2,1% en comparación con abril. Sin embargo, el indicador acumuló un crecimiento del 5,8% frente a 2025, aunque todavía se mantiene 5,3% por debajo de los niveles registrados en 2022.

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La producción de bebidas también registró una caída de 3,1% mensual. En el acumulado anual, el sector mostró una baja de 4,1% frente a 2025 y de 13,6% en comparación con 2022.

En el sector automotor se observó una recuperación mensual del 2,2% frente a abril. Pese a ese avance, la fabricación de vehículos mantuvo una fuerte diferencia negativa contra años previos, al ubicarse 19,3% por debajo de 2025 y 14,2% menos que en 2022.

Caída de exportaciones y menor ingreso de divisas

Respecto del comercio exterior, las exportaciones argentinas al mercado brasileño mostraron un retroceso del 7,6% frente al mes anterior. El reporte explicó que la disminución respondió principalmente a una menor dinámica en los envíos de vehículos, bienes primarios y productos derivados de la molienda.

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En tanto, el ingreso de divisas generado por el sector agroindustrial mostró un retroceso del 6,2% respecto del mes anterior y del 11,7% en la comparación interanual. Según el análisis de la UIA, el resultado está influido parcialmente por los elevados niveles registrados durante el año pasado.

Frente a los niveles alcanzados en 2022, el ingreso de divisas del sector agroindustrial mostró un retroceso del 32,5%, lo que refleja un contexto todavía desafiante para la industria y las exportaciones argentinas.