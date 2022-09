Desde la quinta de Olivos, el mandatario contó para "El programa de Ana Rosa" que no le teme a las amenazas, pero hizo énfasis en la necesidad de permanecer en alerta: " hay que estar atentos, lo que no quiero es que nos separen de la gente. Eso no es la Argentina, es una banda de sinvergüenzas que son capaces de hacer semejante atrocidad ", expresó Alberto Fernández.

Alberto dijo que los atacantes de Cristina querían matarlo: "el próximo era yo"

Admitió fallas en el sistema de seguridad

Asimismo Fernández admitió estas fallas producto del contexto en el que se encontraba la ex mandataria, y cargó contra Sabag Montiel, a quien definió como una persona con plenas facultades.

"Todo el sistema de seguridad en esas circunstancias fallan. Esa persona sabía que estaba en medio de una multitud que iba a vitorear y a acompañar a Cristina y sabía que cualquiera sea el resultado iba a ser apresado por la gente que lo rodeaba", declaró.

También sostuvo que no se han registrado crímenes de esa naturaleza desde la dictadura cívico militar de 1976, e insistió en que las imágenes del acusado gatillando dos veces contra la vicepresidenta son "muy duras".

Insistió contra Sabag Montiel

"Es uno de los que viven en esta sociedad. No es inimputable, no tiene ninguna alteración en sus facultades mentales, y tiene plena compresión de la criminalidad de su acto. Se ha movido libremente dirigiendo sus acciones, no es un loco. Puede ser una persona enojada con la democracia, una persona así no puede reaccionar de este modo", aseguró el Presidente.

Por último, Alberto Fernández aseguró que Cristina Kirchner se encuentra "bien, está entera, está fuerte, muy íntegra y trabajando".