El Presidente dijo que es el hecho "más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado democracia" , dijo Fernández, y agregó que la vicepresidenta “sigue con vida porque el arma, que tenía cinco balas, no se disparó pese a ser gatillada”, y subrayó que “la realidad conmueve al pueblo argentino, y en particular a quienes somos sus compañeros”.

“Podemos disentir, pero los discursos que promueven el odio engendran violencia y no hay posibilidad que la violencia conviva con la democracia”, y calificó al ataque como “un hecho grave”, al tiempo que marcó que “la paz social fue alternada”.

"Es necesario desterrar la violencia del discurso político y mediático", dijo el presidente en un mensaje en cadena y anunció un feriado nacional para el día de mañana "para que en paz y armonía el pueblo pueda expresarse en defensa de la vida y democracia".

CADENA NACIONAL - Mensaje del Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

“La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad”, dijo Fernández y convoco a rechazar cualquier forma de violencia. “Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan”.

El Presidente confirmó que se comunicó con la jueza que está investigando lo ocurrido, y le pidió que esclarezca rápidamente la responsabilidades y los hechos. “También le he solicitado que asegure la vida del acusado directo que se encuentra detenido”.

“Que la conmoción, el horror y el repudio que este hecho nos genera se convierta en un compromiso permanente para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia”, agregó el Jefe del Estado argentino. “El pueblo argentino quiere vivir en democracia y en paz y nuestro gobierno tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que lo logremos".

Cristina Kirchner: Reacción de líderes mundiales tras el atentado Alberto Fernández habló sobre el ataque a Cristina Kirchner

En el mensaje por cadena nacional, Fernández confirmó que dispuso declarar en el día de mañana feriado nacional para que, en paz y armonía, “el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta”.

El ataque

Cristina Fernández de Kirchner regresó esta noche a su casa en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta, donde una persona infiltrada entre la multitud intentó atacarla con un arma de fuego, según se pudo ver en la secuencia grabada por la TV Pública. El hombre con tatuajes en una de sus manos, acercó un arma a centímetros de su rostro e intentó gatillar, aunque no se produjo ningún disparo.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en diálogo con el canal C5N detalló que la persona detenida "tenía un arma" y que fue detenida. "Lo apartan y encuentran el arma. Ahora tiene que ser analizada esta cuestión por nuestra gente para ver la disposición que tenía esta persona", aseguró el ministro, y agregó: "Tenemos que esperar que científica haga el análisis. Esperemos un poco, no quiero hacer más grande la cosa de lo necesario. hay que hablar con seriedad".

Repudio de Juntos por el Cambio

Referentes de la oposición como los jefes de bloques del Senador de Juntos por el Cambio, repudiaron el ataque sufrido por Cristina Fernández de Kirchner. Luis Naidenoff escribió esta noche en su cuenta de Twitter su "más enérgico repudio al atentado que sufrió la vicepresidenta @CFKArgentina. Toda mi solidaridad y apoyo en este terrible momento".

Mientras Humberto Schiavoni, jefe del bloque de los senadores de PRO, expresó por su parte su condena "enérgica al ataque contra la vicepresidenta" y calificó como "inadmisible y muy grave que ocurra un hecho de estas características", y agregó que espera que la Justicia "actúe con la mayor firmeza" para esclarecer el episodio por el que fue detenido un hombre.