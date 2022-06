Alberto Fernández presentó el proyecto de Renta Inesperada. 

image.png

El proyecto, que anticipó Martín Guzmán semanas atrás pero que recién hoy saldrá a la luz, apuntará a gravar las ganancias “extraordinarias” -superiores en un 20% al período anterior- que tuvieron algunos sectores de la economía a raíz del aumento de los precios internacionales que disparó la invasión rusa a Ucrania. Según remarcaron, no afectaría a inversiones nuevas.

“A lo que se apunta es poder capturar parte de la renta extraordinaria que no es producto de una inversión adicional, sino que es producto de la guerra, a efectos de poder atacar las principales problemáticas de la sociedad argentina y al mismo tiempo fomentar la inversión incluyendo condiciones que establezcan que si esa renta inesperada por la guerra se reinvierte, entonces la contribución que se haga sea menor”, afirmó Guzmán, al presentar la iniciativa.

Además, desde la cartera que conduce Guzmán afirmaron que la iniciativa abarcará “a menos del 1% o a lo sumo el 1% de las compañías”. En principio, durará un solo año. También se adelantó que los criterios para la imposición de la alícuota incluirán que la ganancia neta imponible real tiene que haber crecido en forma significativa en 2022 respecto a 2021.

¿Qué dijo Alberto Fernández?

Alberto Fernández manifestó que “cuando, días atrás, anunciamos el auxilio de unos bonos para los sectores más postergados, en ese momento yo planteé la necesidad de que revisemos cómo aquellos que estaban obteniendo una renta inesperada podían colaborar con el conjunto social”. Además consideró que la “guerra de carácter económico trasciende las fronteras de los países en conflicto”.

image.png

El mandatario explicó que “lo que más queremos es generar un enorme debate sobre cómo queremos vivir en la Argentina. Porque una sociedad es una sociedad donde todos ganan. Cuando algunos ganan mucho y millones se empobrecen, eso no es una sociedad, se parece más a una estafa. La verdad es que no hemos venido acá para convalidar estafas, sino para convalidar igualdades. Para igualar necesidades”.

En ese sentido, Martín Guzmán, ministro de Economía, comenzó con críticas a la gestión del ex presidente Mauricio Macri, sin mencionarlo. El ministro continuó por mencionar los efectos de la guerra en Ucrania sobre las economías del mundo. “La Argentina no está exenta”, señaló, y siguió: “Hay sectores que se han beneficiado de la situación de la guerra”.

Guzmán declaró que “en general, ha habido un shock a la distribución de los ingresos y las riquezas. Si no se hace nada, la consecuencia es mayor desigualdad y sociedades que funcionan peor. El estado debe cumplir su rol para una sociedad que progresó. Decir ‘me opongo a cualquier acción necesaria para que una sociedad no sufra mayor desigualdad’ es perverso y no nos representa”.

Y agregó que “esto no es una cuestión de justicia social. Queremos que la economía crezca, queremos que las empresas crezcan, pero que el crecimiento sea compartido, que llegue a todos los trabajadores”.