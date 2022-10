Alberto Fernández se reunió con Lula en Brasil

Fernández destacó que “los brasileros y brasileras se expresaron libremente y democráticamente eligieron como presidente a mi querido amigo Lula, unextraordinario dirigente, un extraordinario líder latinoamericano y un hombre que estoy seguro le va a hacer, como lo hizo antes, mucho bien a Brasil y mucho bien a todo nuestro continente”.

Ni bien terminó la reunión en el Hotel Intercontinental de San Pablo Alberto Fernández tuiteó: “todo mi amor, mi admiración y mi respeto, querido compañero. Tenemos un futuro que nos abraza y nos convoca”, en un claro gesto de apoyo a Lula.

https://twitter.com/alferdez/status/1587124800304078849 Todo mi amor, mi admiración y mi respeto, querido compañero. Tenemos un futuro que nos abraza y nos convoca.@LulaOficial pic.twitter.com/XEbKPI42O0 — Alberto Fernández (@alferdez) October 31, 2022

El Presidente llegó a San Pablo acompañado por el canciller Santiago Cafiero; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra;la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y los diputados nacionales Eduardo Valdes y Carlos Heller.

La idea del Gobierno es “poner fin a las hostilidades” que hubo entre ambos países en los últimos cuatro años por las diferencias ideológicas insalvables entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández. De hecho, ambos jefes de Estado nunca pudieron lograr una reunión personal a solas.

El canciller Cafiero destacó que con Lula “tenemos una visión respecto a potenciar la industrialización, la sustitución de importaciones, abandonar el modelo de primarización que ha tenido el Mercosur y la región en este tiempo, y avanzar en encadenamientos productivos donde se agregue valor”.

Alberto Fernández intentará reflotar el eje bolivariano en América latina con gobiernos de izquierda como en Chile con Gabriel Boric, Bolivia con Luis Arce, Nicolás Maduro en Venezuela, en Colombia con Gustavo Petro, Manuel López Obrador en México y ahora Lula en Brasil.

Alberto Fernández confirmó que Lula da Silva vendrá a Argentina

Alberto Fernández confirmó que Lula visitará la Argentina en las próximas semanas, antes de asumir formalmente como presidente. El presidente busca capitalizar el triunfo de Lula en Brasil, en momentos en que dice que aspira a competir por la reelección.

El Presidente fue consultado sobre las elecciones 2023 y su candidatura para una posible reelección en donde expresó que “estoy pensando en la región. La discusión no es si soy reelecto o no, este no es un tema que debe preocuparme a mí ni a los argentinos sino cómo queremos construir un país en el futuro”.