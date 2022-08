Álbum Mundial Qatar: matemático reveló cómo hacer para llenarlo

Federico Tiberti, candidato doctoral en Ciencias Políticas, con especialización en Métodos Estadísticos, de la Universidad de Princetown, contó que “un economista me preguntó vía Twitter cuántos paquetes de figuritas serían necesarios para completar el álbum del Mundial y me puse a hacer cuentas a través de simulaciones”.

Haciendo números, el matemático aseguró que “quien coleccione solo va a necesitar comprar800 paquetes para tener el 10 por ciento de posibilidades de llenar el álbum, lo que da cuenta del gran gasto (120 mil pesos) en contraposición a las escasas chances. Pero si vos comprás 900 paquetes (135 mil pesos), el índice de posibilidades, por cuestiones matemáticas, salta al 50 por ciento”.

Y agregó que “pero fui más allá en mi búsqueda y apunté a alcanzar el 90 por ciento de chances de llenar el álbum, teniendo en cuenta que no existe un ciento por ciento dado que no hay certezas de que no te toquen figuritas repetidas. Entonces voy a necesitar comprar 1.170 paquetes (175 mil pesos) para poder llegar al objetivo. Estamos hablando de una inversión demasiado onerosa para una sola persona”.

Coleccionando de a dos (cambiando repetidas con otra persona), se necesitan 745 paquetes.



De a cinco, se necesitan 450.



De a diez, 340.



Además reveló que “para ese 90 por ciento –que no deja de ser un porcentaje de referencia arbitrario– sólo basta con comprar 450 paquetes por persona, que significan 67.500 pesos. Y como suele suceder en escuelas primarias y secundarias, hay grupos más grandes que intercambian. Con lo cual si nos extendemos a 10 componentes, bastan 340 paquetes para contar con altísimas chances de pegar todas las figuritas”.

Y comentó que “la forma más eficaz para alcanzar el norte es el intercambio, acción que hay que empezar a realizar apenas aparecen las figuritas repetidas. Cuando comprás el primer paquete te sirven las cinco, pero cuando comprás el vigésimo ¿cuántas figuritas te son útiles? Hay un quiebre, no se sabe con exactitud cuándo, que hay que dejar de comprar e ir por el intercambio”.

Por último, el experto manifestó que “como coleccionista, fuera de mi rol profesional, para mí lo ideal es empezar a cambiar a partir del décimo paquete, que es cuando se va teniendo una noción de dónde está parado. Por otra parte, no soy partidario de comprar en grandes cantidades, cinco, seis paquetes por vez está bien”.

