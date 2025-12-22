lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 14:09
Salud.

Alerta en redes por el "reto del paracetamol": adolescentes hospitalizados en Rosario

Preocupa en Rosario un desafío viral que incentiva a tomar paracetamol en exceso. Especialistas alertan por daño hepático grave e internaciones.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Alerta en redes por el reto del paracetamol: ya hubo adolescentes hospitalizados en Rosario y advierten daños irreversibles

Alerta en redes por el "reto del paracetamol": ya hubo adolescentes hospitalizados en Rosario y advierten daños irreversibles

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNR alertó sobre los peligros de los desafíos virales que promueven la ingesta tóxica de analgésicos

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNR alertó sobre los peligros de los desafíos virales que promueven la ingesta tóxica de analgésicos

La preocupación escaló tras el reporte de casos atendidos en la ciudad y el llamado de atención de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que difundió un comunicado dirigido a familias y equipos de salud por la circulación de estos retos.

image

Por qué es tan peligroso el "reto del paracetamol"

Especialistas de la salud advirtieron que, aunque el paracetamol es un analgésico de venta libre y suele considerarse seguro en dosis correctas, en dosis tóxicas puede causar insuficiencia hepática y renal. El médico toxicólogo Francisco Dadic remarcó que superar ciertos umbrales implica riesgo alto de hepatitis tóxica y necrosis hepática, y que el cuadro puede agravarse si no se llega a tiempo a un tratamiento con antídoto.

Desde la UNR fueron contundentes: la ingesta excesiva puede derivar en daño hepático grave e irreversible, con posibilidad de trasplante, además de complicaciones renales o pancreáticas e incluso muerte. La facultad también recordó que la venta de paracetamol a menores está prohibida y pidió dispensación responsable y fuera del alcance de chicos y adolescentes.

Otros médicos subrayaron que la dosis máxima diaria recomendada es de 4 gramos y que el reto, al proponer consumos muy por encima, puede llevar a fallo hepático fulminante, hipoglucemia, daño multiorgánico y alteraciones neurológicas asociadas a la encefalopatía hepática.

Qué hacer ante una sospecha de intoxicación

Los síntomas iniciales pueden ser inespecíficos —náuseas, vómitos o diarrea— y el daño más grave puede aparecer horas después. Por eso, la recomendación es no esperar: ante sospecha o confirmación de ingesta en exceso, hay que trasladar de inmediato a la persona a un centro de salud.

