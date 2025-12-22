Alerta en redes por el "reto del paracetamol": adolescentes hospitalizados en Rosario

Alerta en redes por el "reto del paracetamol": ya hubo adolescentes hospitalizados en Rosario y advierten daños irreversibles La Facultad de Ciencias Médicas de la UNR alertó sobre los peligros de los desafíos virales que promueven la ingesta tóxica de analgésicos

Rosario encendió las alarmas por un nuevo desafío que circula en redes —principalmente en TikTok— y que ya habría provocado hospitalizaciones en adolescentes: la “consigna” es ingerir grandes cantidades de paracetamol, incluso un blíster entero de 1 gramo, y filmarse para “medir resistencia” a la sobredosis.

La preocupación escaló tras el reporte de casos atendidos en la ciudad y el llamado de atención de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que difundió un comunicado dirigido a familias y equipos de salud por la circulación de estos retos.

image Por qué es tan peligroso el "reto del paracetamol" Especialistas de la salud advirtieron que, aunque el paracetamol es un analgésico de venta libre y suele considerarse seguro en dosis correctas, en dosis tóxicas puede causar insuficiencia hepática y renal. El médico toxicólogo Francisco Dadic remarcó que superar ciertos umbrales implica riesgo alto de hepatitis tóxica y necrosis hepática, y que el cuadro puede agravarse si no se llega a tiempo a un tratamiento con antídoto.

Desde la UNR fueron contundentes: la ingesta excesiva puede derivar en daño hepático grave e irreversible, con posibilidad de trasplante, además de complicaciones renales o pancreáticas e incluso muerte. La facultad también recordó que la venta de paracetamol a menores está prohibida y pidió dispensación responsable y fuera del alcance de chicos y adolescentes.

Otros médicos subrayaron que la dosis máxima diaria recomendada es de 4 gramos y que el reto, al proponer consumos muy por encima, puede llevar a fallo hepático fulminante, hipoglucemia, daño multiorgánico y alteraciones neurológicas asociadas a la encefalopatía hepática. Qué hacer ante una sospecha de intoxicación Los síntomas iniciales pueden ser inespecíficos —náuseas, vómitos o diarrea— y el daño más grave puede aparecer horas después. Por eso, la recomendación es no esperar: ante sospecha o confirmación de ingesta en exceso, hay que trasladar de inmediato a la persona a un centro de salud.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







