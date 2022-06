Alertan por posibles faltantes de celulares y café gracias al cepo. 

Diego Kravetz, uno de los socios de MacStation, el principal distribuidor de losproductos Apple en la Argentina, contó que “me tengo que subir a un avión para ir a hablar con Apple, para que luego hable con los distribuidores y me den más financiamiento. Lo que me sostiene es que soy el principal distribuidor en el país, pero tenía pensado inaugurar un local nuevo en Nordelta y voy a tener que repensar esa apertura porque no voy a poder abrir si no tengo un alfiler para vender”.

Fabricantes nacionales de tecnología aseguraron que “ya venía desde hace tiempo la preocupación, pero por ahora no hemos tenido que parar las líneas”. De todas formas, las cadenas de electrónicos y electrodomésticos manifestaron que no habrá inconvenientes.

El sector de la construcción se encuentra en un momento complicado y Pablo Gaytán, de Corralón Ciudadela, expresó que el suministro de neumáticos es el más complejo y manifestó que “por lo pronto estamos a la espera. Tratando de comprar todo lo que se pueda y no quedarnos con los pesos. Pero la incertidumbre está. No sabemos bien que va a pasar, pero algo va a pasar”.

Preocupación La construcción, uno de los sectores más perjudicados. Twitter

Los faltantes van desde neumáticos hasta aires acondicionados, insumos para aberturas, aluminio, pinturas, siliconas, líquidos para hormigón, productos aglutinantes y burletes.

Otro producto faltante es el café. Martín Cabrales, vicepresidente de Cabrales S.A. indicó que si no bajan a 90 días el plazo de pago de las importaciones va a haber problemas de abastecimiento y de costos y aseguró que ya hay faltantes de café en algunos supermercados.

Con respecto a los productos del cabello están en falta porque los fabricantes no consiguen los insumos.

¿Qué pasa con el sector automotriz?

La industria automotriz vuelve a atravesar un escenario de incertidumbre e inestabilidad, generado especialmente por la imposibilidad de importar todos los bienes que necesitan para fabricar autos en el país o para ofrecer diferentes modelos que se producen en el exterior.

Fuentes del sector alertan que esto agravará más el cuadro de situación actual, marcado por los sobreprecios, la falta de stock de vehículos importados (tanto Premium como masivos) y los tiempos de entrega, que para algunos modelos de marcas generalistas pueden superar los seis meses.