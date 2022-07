El comunicado llega luego de que el viernes pasado una nota de The New York Times sobre la investigación que el Mossad, el servicio secreto israelí, en torno al atentado indicara que Israel habría encontrado que "Irán no había estado involucrado en la realización de los ataques ni en la prestación de asistencia” a los miembros del Hezbollah, una organización político-militar alineada desde el punto de vista religiosa y políticamente con el país islámico.

El comunicado de la AMIA y la DAIA

"AMIA y DAIA, organizaciones centrales de la comunidad judía argentina, ponen de manifiesto y recuerdan que la causa judicial que se lleva adelante en nuestro país por el atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de Pasteur 633, determinó la responsabilidad de Irán, de ex funcionarios de ese país y de Hezbollah en el planeamiento y en la ejecución de la masacre, que dejó el doloroso saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas", indicaron las entidades judías en el comunicado.

"El expediente judicial acredita múltiples pruebas y contiene numerosas evidencias que, derivadas y constatadas a través de diversas fuentes, permitieron establecer el rol de Irán y su activa participación en la decisión, organización y financiamiento del ataque terrorista, del que ya se cumplieron 28 años", agregaron.

https://twitter.com/InfoAMIA/status/1551618506822717441 COMUNICADO: "Ya sea por interés o por desconocimiento, intentar hacer diferenciaciones entre Irán y Hezbollah solo lleva a provocar confusión en la opinión pública. No hay dudas de que ambos forman parte de la misma matriz terrorista." https://t.co/jy7GZ2Gbda@DAIAArgentina — AMIA (@InfoAMIA) July 25, 2022

Asimismo, el comunicado indica que "resulta fundamental respetar y dar continuidad a los elementos de prueba que figuran en la causa y a las conclusiones a las que arribó la Justicia argentina".

Estas conclusiones -recordaron - "fueron confirmadas por Interpol con la emisión de sus alertas rojas, de modo que permanezcan vigentes las órdenes internacionales de captura que pesan sobre los acusados, para que puedan ser juzgados en nuestro país con las debidas garantías constitucionales".

"Más allá de informes de inteligencia y publicaciones periodísticas que puedan trascender, cabe reiterar que la causa judicial tramitada en la Argentina siempre sostuvo que el atentado contra la sede de Pasteur 633 fue ejecutado por miembros de Hezbollah, brazo armado y ejecutor de Irán", señalaron.

La AMIA y la DAIA consideraron que "hacer diferenciaciones entre Irán y Hezbollah solo lleva a provocar confusión en la opinión pública", y que "no hay dudas de que ambos forman parte de la misma matriz terrorista",

amia 22.jpg La sede de la AMIA después del atentado donde murieron 85 personas. /Archivo

Finalmente, las entidades judías aseguraron que el informe publicado por The New York Times sobre el atentado "no forman parte del expediente judicial", "no modifican en absoluto lo que las instituciones comunitarias vienen sosteniendo hace 28 años y que constan en la causa".

En sentido similar, Lior Haiat, director del Centro Nacional de Diplomacia Pública de Israel en Argentina, le dijo al diario Clarín que, para el gobierno de Israel, "Irán fue el autor de los atentados terroristas a la embajada de Israel y a la AMIA" y agregó que "hubo un malentendido tras el artículo que publicó The New York Times que reveló dos nombres de terroristas del Hezbollah del Líbano y otro nombre del conductor de la Trafic que se usó como coche bomba cargado de 300 kilos de amonal".