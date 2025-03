ANSES aclaró quiénes cobran la PNC en marzo 2025

La Administración nacional de la Seguridad Social (ANSES) anuncio en su página web que todavía se mantiene abierto el trámite para solicitar las Pensiones No Contributivas (PNC) . Además detalló el monto actualizado que recibirán estas prestaciones en marzo 2025.

Estas prestaciones están destinadas a personas que no cuentan con empleo ni cobertura previsional . Las PNC habitualmente se acreditan en la segunda semana de cada mes y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH , son de las primeras prestaciones en abonarse, según la terminación del DNI.

Quienes no podrán cobrar las PNC

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó que aquellas personas que no cumplan con los requisitos establecidos, permanezcan fuera del país por más de 90 días o hayan sido dados de baja de la prestación por irregularidades no recibirán el pago por la Pensión no Contributiva (PNC).

Las pensiones no contributivas son una herramienta legal diseñada para apoyar a grupos sociales vulnerables o especiales.

Existen cuatro tipos principales: las destinadas a personas con incapacidad total y permanente, las otorgadas a madres de siete o más hijos, la pensión por vejez, como también por VIH o Hepatitis. Estas cuatro categorías abarcan aproximadamente un millón y medio de beneficiarios.