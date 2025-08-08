ANSES: ¿De cuánto son los montos de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025?

La Prestación Alimentar , antes denominada Tarjeta Alimentar , continúa en vigencia durante agosto de 2025 con los mismos valores establecidos en meses anteriores, sin haber recibido incrementos en más de doce meses . Esta iniciativa es coordinada por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) y el Ministerio de Capital Humano.

La medida tiene como objetivo principal asegurar el abastecimiento de alimentos para hogares con niños, niñas y personas gestantes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica .

No se requiere realizar una gestión particular para ser beneficiario. El otorgamiento se realiza de forma automática para quienes cumplen con los criterios establecidos, gracias a la verificación cruzada de información entre ANSES y distintas bases de datos gubernamentales.

Es clave, además, mantener actualizados los datos personales , del grupo familiar y los medios de contacto (como el número telefónico y el correo electrónico ) a través del apartado Información Personal dentro del portal Mi ANSES .

Los montos asignados varían según la composición del núcleo familiar:

Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo : $52.250

o beneficiarios de : Familias con dos hijos : $81.936

: Familias con tres o más hijos: $108.062

Los importes se depositan en la misma fecha que las ayudas sociales vinculadas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) o la Pensión No Contributiva destinada a madres con siete hijos, de acuerdo con el cronograma de pagos dispuesto por la ANSES.

ANSES: Cuándo se cobra el pago de la Tarjeta Alimentar en agosto

El cobro correspondiente a la Prestación Alimentar se efectúa el mismo día que la asignación principal, tomando como referencia el último número del documento nacional de identidad. Para conocer con precisión cuándo se acredita el beneficio, es posible ingresar al sitio oficial de ANSES o acceder al portal Mi ANSES, dentro de la sección “Hijas e hijos” > “Mis Asignaciones”, utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Quiénes pueden recibir la Tarjeta Alimentar

El beneficio está destinado a:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años .

con hijos de hasta . Embarazadas desde el tercer mes que perciban la AUE .

que perciban la . Personas con hijos con discapacidad que reciban la AUH ( sin límite de edad ).

que reciban la ( ). Madres que cobran una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

La finalidad de la Prestación Alimentar es fortalecer la posibilidad de adquirir alimentos nutritivos, incentivando el consumo en almacenes barriales, ferias locales y espacios de venta donde se comercializan productos elaborados por cooperativas y emprendedores de pequeña escala.