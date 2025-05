ANSES: los requisitos para cobrar las Becas Progresar en mayo 2025

Economía. Becas Progresar: el motivo por el que no cobré en abril y cómo reclamar a la ANSES

La ayuda económica continúa vigente para quienes satisfagan los criterios particulares de cada categoría del programa y mantengan su estatus de beneficiarios activos . Entre los requisitos generales figuran la concurrencia constante a las clases, que el grupo familiar no perciba ingresos superiores a tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y el seguimiento adecuado del plan académico establecido.

Para quienes ya están cursando etapas avanzadas de su carrera, la edad máxima permitida se amplía hasta los 30 años. En el caso particular de la formación en Enfermería, no se establece una edad límite. Asimismo, es requisito haber concluido la educación secundaria sin adeudar asignaturas, estar matriculado en un establecimiento educativo oficial, respetar las exigencias académicas vigentes y contar con el calendario de vacunación al día conforme a la edad correspondiente.

La línea Progresar Trabajo, destinada a quienes participan en cursos de formación profesional o en entrenamientos para el empleo, establece una franja etaria de 18 a 24 años. No obstante, este límite se extiende hasta los 40 años en el caso de aspirantes que no estén incluidos en el empleo registrado. Es necesario contar con ciudadanía argentina o haber residido legalmente en el país durante al menos dos años, presentar el DNI, y demostrar que los ingresos personales y del núcleo familiar no exceden el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Para la línea Progresar Obligatorio, orientada a adolescentes y jóvenes que desean finalizar sus estudios secundarios, se requiere ser argentino nativo o tener al menos dos años de residencia legal en el país, presentar el DNI, y tener entre 16 y 24 años al momento del cierre de la inscripción. También es condición estar matriculado como estudiante regular, realizar los talleres obligatorios de orientación vocacional y formación para el empleo, participar en las actividades complementarias del plan y contar con el calendario de vacunas al día.

Quienes hayan gestionado las Becas Progresar tienen la posibilidad de consultar si su solicitud fue aceptada y si recibirán los $35.000 correspondientes al mes de mayo, accediendo a los canales oficiales disponibles.

A través del sitio web de Mi ANSES, ingresando con el CUIL y la clave de la seguridad social, se puede acceder a la sección Mis Cobros, donde figura si el dinero ya fue depositado y en qué fecha. Esta misma información también se puede consultar desde la aplicación Mi Argentina, utilizando los datos personales para chequear el estado del pago.