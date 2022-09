Ayudó a un hombre en situación de calle y es viral

Redes sociales El emotivo abrazo viral entre el joven y el hombre en situación de calle. Twitter

José no quería aceptar el dinero, “me lo quería rechazar porque era mucha plata, $500, no me los aceptaba hasta que en un momento me dijo ¿Qué puedo hacer por vos?”, comentó Marcos. La respuesta fue muy simple para el joven, le dijo a José que levantara la cabeza y siguiera caminando, luchando como el resto de los argentinos.

Marcos aseguró que José se encontraba cargando bolsas y que le dijo que estaba muy cansado. Para José el gesto que tuvo el joven con él fue muy movilizante y al hablar de su situación no pudo evitar llorar cosa que los llevó a fundirse en un abrazo.

“José me dijo ´estoy sucio, tengo olor´”, precisó Marcos y aseguró que no quería que lo abrazara, pero al final terminó permitiendo que sucediera.

La testigo que grabó el abrazo entre Marcos y José

El otro momento emocionante que se vivió en medio del móvil de Mediodía Noticiasfue cuando apareció Adriana en escena, la mujer que grabótoda la situación. “Todavía estoy conmovida, porque después me enteré lo que realmente había pasado. Yo tenía el teléfono apoyado, porque siempre estamos conectados. De pronto vi esa situación y saqué una foto, y saqué otra, y vi que el momento se prolongaba y me emocioné”, contó.

Adriana aseguró que nunca llegó a escuchar lo que hablaron los dos, pero que con ver el abrazo le alcanzó para conectar con ellos. “En el momento en el que filmaba, únicamente pensaba que se lo tenía que mostrar a mis hijos, a mis amigos. Cuando uno suelta el teléfono se conecta con lo que sucede”, sostuvo.

Y agregó que “hoy siento que quiero tener más contacto por esto. José nos viene a mostrar cuánto necesitan los argentinos, pero hay muchas otras personas así”.