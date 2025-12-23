Banco Nación: Carolina Píparo se suma al directorio y Darío Wasserman será el presidente

El Gobierno nacional oficializó este martes una serie de cambios en la conducción del Banco de la Nación Argentina. A través de decretos publicados en el Boletín Oficial, se confirmó la incorporación de la exdiputada libertaria Carolina Píparo al directorio de la entidad y la designación de Darío Wasserman como nuevo presidente del banco. Las decisiones se dieron luego de las renuncias de Rodolfo Carvajal y Daniel Tillard, ambas con efecto desde el 17 de diciembre.

Las medidas quedaron formalizadas mediante los decretos 907/2025 y 903/2025, que llevan las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

El decreto 907/2025 estableció la designación de Carolina Píparo como integrante del directorio del Banco Nación. La exdiputada nacional ocupa el lugar que dejó vacante Rodolfo Carvajal, quien presentó su renuncia el pasado 10 de diciembre.

Píparo había dejado su banca en la Cámara de Diputados a comienzos de diciembre, seis días antes del cierre formal de su mandato. En ese momento, ya circulaban versiones sobre su posible desembarco en la estructura del banco estatal.

En paralelo, el decreto 903/2025 oficializó a Darío Wasserman como presidente del Banco Nación. Hasta el 17 de diciembre, Wasserman ejercía el cargo de vicepresidente de la entidad, función a la que renunció para asumir la presidencia.

Con este movimiento, reemplaza a Daniel Tillard, quien comunicó su decisión de dejar el cargo al ministro de Economía. La dimisión de Tillard tomó vigencia desde el 17 de diciembre y se formalizó con la publicación del decreto correspondiente.

La salida de Daniel Tillard

Daniel Tillard había llegado a la presidencia del Banco Nación durante el inicio de la gestión de Javier Milei, con respaldo del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Con el paso de los meses, perdió apoyos políticos dentro del Gobierno y su continuidad comenzó a quedar en duda.

Finalmente, la renuncia se concretó y dio paso a una reconfiguración de la cúpula del banco, una de las entidades financieras más relevantes del sistema público.

El vínculo de Wasserman con el entorno presidencial

Darío Wasserman integra el círculo de confianza de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Su designación contó con el aval directo del núcleo político más cercano al Presidente.

Wasserman está casado con Pilar Ramírez, legisladora porteña y presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, además de principal armadora política del espacio que lidera la hermana del mandatario en ese distrito.

El recorrido político de Carolina Píparo

Carolina Píparo inició su carrera parlamentaria de la mano de José Luis Espert, con quien ingresó al Congreso como referente liberal. Con el tiempo, su relación política con Javier Milei atravesó distintas etapas, con momentos de cercanía y distanciamiento.

Tras las elecciones de 2023, Píparo fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires y su nombre circuló para encabezar la ANSES, cargo que finalmente no ocupó.

Tensiones, votos y regreso al bloque libertario

Durante su paso por Diputados, Píparo mantuvo un bloque propio junto a la legisladora bonaerense Macyszyn. En la votación de la Ley Bases acompañó la mayoría de los artículos, aunque votó en contra de un inciso puntual, situación que generó críticas desde el oficialismo.

Más adelante, su voto en contra de la eliminación de las jubilaciones vitalicias a expresidentes y vicepresidentes marcó un nuevo distanciamiento. Sin embargo, en septiembre del año pasado regresó al bloque libertario tras respaldar al Gobierno en la votación vinculada al veto de la reforma jubilatoria.

Ese apoyo derivó en su participación en el encuentro conocido como el asado de los “87 héroes” en la residencia presidencial de Olivos.