sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de noviembre de 2025 - 12:00
Justicia.

Causa Cuadernos: el tribunal fijó dos audiencias por semana

El Tribunal Oral Federal N.º 7 (TOF 7) dispuso que, a partir del próximo 25 de noviembre, las audiencias en la Causa Cuadernos se realicen martes y jueves.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El exministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, deberá cumplir cuatro años de prisión por administración fraudulenta durante su gestión. (Foto: TN).

El exministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, deberá cumplir cuatro años de prisión por administración fraudulenta durante su gestión. (Foto: TN).

Julio De Vido siguió la audiencia desde una oficina en los tribunales de Comodoro Py. (Foto: TN).

Julio De Vido siguió la audiencia desde una oficina en los tribunales de Comodoro Py. (Foto: TN).

El tribunal que lleva adelante el juicio por la causa conocida como “Cuadernos de las Coimas ” estableció un nuevo esquema de audiencias: dos veces por semana, los días martes y jueves, con el objetivo de avanzar más rápido en las exposiciones de pruebas y declaraciones. Esta medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

Lee además
Así está ahora la zona tras más de 20hs de incendio  video
Ezeiza.

Se incendió el Polo Industrial de Spegazzini y hubo al menos 25 personas heridas
Javier Milei.
País.

Javier Milei: "La deuda en Argentina bajó en USD 50 mil millones"

Distribución de audiencias en la Causa Cuadernos

  • Desde el 25 de noviembre, las audiencias se efectuarán martes y jueves semanalmente.

Hasta el momento, el ritmo era otro, más lento, fijado en una audiencia por semana con modalidad virtual, lo cual prolongaba el proceso. Además, la Cámara de Casación pidió incrementar el número a tres audiencias semanales, y que sean presenciales, sin depender de plataformas virtuales.

Causa Cuadernos
Julio De Vido siguió la audiencia desde una oficina en los tribunales de Comodoro Py. (Foto: TN).

Julio De Vido siguió la audiencia desde una oficina en los tribunales de Comodoro Py. (Foto: TN).

Novedades en el juicio "Causa Cuadernos"

  • La Cámara de Casación convocó a los jueces del TOF 7 el próximo martes 18 de noviembre para definir cómo poner en práctica los cambios: presencialidad, aumento de audiencias y posible traslado de la sala de debate.

  • Se evalúan tres espacios donde podría realizarse el juicio de forma presencial: la sala AMIA en Comodoro Py, Costa Salguero o Tecnópolis, dada la magnitud del caso (más de 600 testigos y casi 90 imputados).

Tras haberse entregado por la tragedia de Once, Julio De Vido sigue la audiencia por la causa Cuadernos desde Comodoro Py. El exministro de Planificación del kirchnerismo se entregó este mismo jueves en Comodoro Py, luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 rechazara su pedido de prisión domiciliaria.

De Vido llegó pasadas las 8, ingresó por uno de los accesos principales y fue directo al estacionamiento ubicado debajo de los tribunales.

Sus abogados hicieron una presentación para pedirle al Tribunal Oral N°7 de eximirlo de estar en la audiencia de hoy. Sin embargo, este pedido fue rechazado y el exministro tuvo que conectarse desde los tribunales.

Una vez finalizada la segunda audiencia, De Vido será trasladado al penal de Ezeiza para cumplir la condena.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se incendió el Polo Industrial de Spegazzini y hubo al menos 25 personas heridas

Javier Milei: "La deuda en Argentina bajó en USD 50 mil millones"

Diego Santilli se reunió en Mendoza con cuatro gobernadores

Cambios en el Gobierno: Renaper, Deportes y Pasos Fronterizos pasan al Ministerio del Interior

El pueblo que ofrece un festival, vinos y licores que hacen de tus escapadas una fiesta

Lo que se lee ahora
Así está ahora la zona tras más de 20hs de incendio  video
Ezeiza.

Se incendió el Polo Industrial de Spegazzini y hubo al menos 25 personas heridas

Las más leídas

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados video
Policial.

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel