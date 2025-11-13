Causa Cuadernos: el tribunal fijó dos audiencias por semana

El exministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, deberá cumplir cuatro años de prisión por administración fraudulenta durante su gestión. (Foto: TN). Julio De Vido siguió la audiencia desde una oficina en los tribunales de Comodoro Py. (Foto: TN).

El tribunal que lleva adelante el juicio por la causa conocida como “Cuadernos de las Coimas ” estableció un nuevo esquema de audiencias: dos veces por semana, los días martes y jueves, con el objetivo de avanzar más rápido en las exposiciones de pruebas y declaraciones. Esta medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

Distribución de audiencias en la Causa Cuadernos Desde el 25 de noviembre, las audiencias se efectuarán martes y jueves semanalmente. Hasta el momento, el ritmo era otro, más lento, fijado en una audiencia por semana con modalidad virtual, lo cual prolongaba el proceso. Además, la Cámara de Casación pidió incrementar el número a tres audiencias semanales, y que sean presenciales, sin depender de plataformas virtuales.

Causa Cuadernos Julio De Vido siguió la audiencia desde una oficina en los tribunales de Comodoro Py. (Foto: TN). Novedades en el juicio "Causa Cuadernos" La Cámara de Casación convocó a los jueces del TOF 7 el próximo martes 18 de noviembre para definir cómo poner en práctica los cambios: presencialidad, aumento de audiencias y posible traslado de la sala de debate.

Se evalúan tres espacios donde podría realizarse el juicio de forma presencial: la sala AMIA en Comodoro Py, Costa Salguero o Tecnópolis, dada la magnitud del caso (más de 600 testigos y casi 90 imputados). Tras haberse entregado por la tragedia de Once, Julio De Vido sigue la audiencia por la causa Cuadernos desde Comodoro Py. El exministro de Planificación del kirchnerismo se entregó este mismo jueves en Comodoro Py, luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 rechazara su pedido de prisión domiciliaria.

De Vido llegó pasadas las 8, ingresó por uno de los accesos principales y fue directo al estacionamiento ubicado debajo de los tribunales.

Sus abogados hicieron una presentación para pedirle al Tribunal Oral N°7 de eximirlo de estar en la audiencia de hoy. Sin embargo, este pedido fue rechazado y el exministro tuvo que conectarse desde los tribunales. Una vez finalizada la segunda audiencia, De Vido será trasladado al penal de Ezeiza para cumplir la condena.

