Causa Cuadernos: retoman hoy el juicio y habrá dos audiencias semanales

La Causa Cuadernos retoma este martes 25 de noviembre el debate. El Tribunal Oral Federal 7 continuará con el juicio desde las 13 horas, con el objetivo de consolidar un esquema más dinámico. La novedad central será el régimen de dos audiencias por semana.

Detalles del juicio por la Causa Cuadernos El Tribunal Oral Federal 7 retomará la lectura del requerimiento de elevación a juicio, una etapa que todavía requiere de tiempo y que la expectativa es que concluya el 2 de diciembre.

Son 86 los imputados que enfrentan el proceso, entre exfuncionarios, empresarios y colaboradores que aportaron detalles del presunto esquema de recaudación ilegal. La magnitud del expediente y la cantidad de hechos -540 episodios de supuestos pagos ilegales- explican parte de la discusión sobre la logística, el personal y la infraestructura que se viene planteando.

juicio causa cuadernos El debate incluye a personas vinculadas estrechamente con la política y del mundo empresario: Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi forman parte del listado de exfuncionarios; Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero y Alberto Taselli se encuentran entre los empresarios que llegan a esta instancia. También figura Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen a la causa e imputado colaborador.

La semana pasada, el tribunal decidió sobreseer a Enrique Pescarmona, después de recibir el informe del Cuerpo Médico Forense, que concluyó que presenta “una incapacidad mental sobreviniente derivada de una enfermedad neurodegenerativa progresiva”. La ministra de Seguridad informó que se abrió una investigación interna para esclarecer las actitudes del custodio de Cristina Kirchner. Cómo será el nuevo esquema de funcionamiento El régimen de dos audiencias por semana es el primer paso del Tribunal Oral Federal 7 para avanzar con un plan más exigente. Desde este martes, las sesiones se realizarán los martes y jueves, con la continuidad de la modalidad virtual, mientras el tribunal insiste en la necesidad de contar con salas adecuadas para pasar a la presencialidad. La Sala AMIA de Comodoro Py, propuesta por Casación, continúa en refacciones y recién estaría disponible el 10 de diciembre.

