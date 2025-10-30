jueves 30 de octubre de 2025

30 de octubre de 2025 - 15:45
Economia.

Cómo cerró el dolar este jueves 30 de octubre

La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal opera a $1455 para la venta; en tanto, el dólar oficial se ubica en los $1465

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Dólar

El dólar blue operó con poca volatilidad y cerró entre $1450 y $1460 según distintos relevamientos periodísticos. El oficial minorista del Banco Nación terminó en $1.465 para la venta (promedio BCRA: $1.464,40), mientras que el dólar tarjeta se ubicó cerca de $1.911.

Cotización del dólar al cierre

Dólar oficial

  • Compra: $1406,89
  • Venta: $1465

Dólar blue

  • Compra: $1430,00
  • Venta: $1450,00

Dólar tarjeta: $1897,31

Dólar CCL: $1488,02

Dólar MEP: $1466,25

Dólar cripto: $1.465,40

Dólar mayorista: $1435,00

Euro

  • Compra: $1600,00
  • Venta: $1700,00

Riesgo País: 676 puntos básicos

La cotización del dólar oficial, que es controlado por el Banco Central (BCRA), cierra los días hábiles a las 15hs, dado que funciona en horario bancario. Por su parte, el dólar blue al pertenecer al mercado paralelo, no tiene apertura y cierre definidos de forma oficial. Sin embargo, esta cotización paralela suele terminar la ronda cambiaria entre las 15 y las 16hs.

En la última semana esta cotización subió 40 pesos o 2,7 por ciento.
Qué explica el movimiento

La rueda financiera mostró una “pausa” tras el rebote de activos de los últimos días: los bonos operaron mixtos y el riesgo país se movió alrededor de 675–676 puntos, mínimos recientes en la serie. Este telón de fondo ayudó a planchar las cotizaciones paralelas y financieras.

A la paridad también contribuye la intervención/ordenamiento en los segmentos regulados y la baja de la demanda estacional tras la dolarización previa a eventos políticos. En este contexto, el flujo entre blue–MEP–CCL tiende a arbitrar y alinear precios. (Contexto de oficial y promedios: BNA y BCRA).

