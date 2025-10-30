Cómo cerró el dolar este jueves 30 de octubre

El dólar blue operó con poca volatilidad y cerró entre $1450 y $1460 según distintos relevamientos periodísticos. El oficial minorista del Banco Nación terminó en $1.465 para la venta (promedio BCRA: $1.464,40), mientras que el dólar tarjeta se ubicó cerca de $1.911.
La cotización del dólar oficial, que es controlado por el Banco Central (BCRA), cierra los días hábiles a las 15hs, dado que funciona en horario bancario. Por su parte, el dólar blue al pertenecer al mercado paralelo, no tiene apertura y cierre definidos de forma oficial. Sin embargo, esta cotización paralela suele terminar la ronda cambiaria entre las 15 y las 16hs.
Qué explica el movimiento
La rueda financiera mostró una “pausa” tras el rebote de activos de los últimos días: los bonos operaron mixtos y el riesgo país se movió alrededor de 675–676 puntos, mínimos recientes en la serie. Este telón de fondo ayudó a planchar las cotizaciones paralelas y financieras.
A la paridad también contribuye la intervención/ordenamiento en los segmentos regulados y la baja de la demanda estacional tras la dolarización previa a eventos políticos. En este contexto, el flujo entre blue–MEP–CCL tiende a arbitrar y alinear precios. (Contexto de oficial y promedios: BNA y BCRA).