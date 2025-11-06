jueves 06 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de noviembre de 2025 - 13:02
País.

Con Cristina Kirchner conectada por zoom, comenzó el juicio de los cuadernos

El Tribunal Oral Federal N°7 comenzó este jueves con la lectura del requerimiento de elevación a juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y otros 86 acusados.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
juicio cristina fernandez de kirchner

El inicio del juicio oral contra Cristina Fernández Kirchner y otros 86 acusados, arrancó en la mañana de este jueves 6 de noviembre. En los primeros tramos de la audiencia, se comenzaron a leer los requerimientos de elevación a juicio por los cuadernos de corrupción y el detalle de los supuestos sobornos recibidos, comenzando con las imputaciones contra la ex presidenta, y los ex funcionarios Julio de Vido y Roberto Baratta.

Lee además
ANSES pagará en diciembre el medio aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC).
Economía.

ANSES: ¿Cuándo se cobra el aguinaldo diciembre 2025?
el gobierno postergara la negociacion por los pliegos de la corte para despues de las sesiones extraordinarias
Política.

El Gobierno postergará la negociación por los pliegos de la Corte para después de las sesiones extraordinarias

En vivo el inicio del juicio contra Cristina Fernández Kirchner

Embed - TOCF N°7 - Causa Fernández

Quiénes son los principales imputados en el juicio por la causa Cuadernos

Entre los principales imputados en el juicio por los Cuadernos de las Coimas están la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López, el chofer, Oscar Centeno, y el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación, Roberto Baratta.

La primera imagen de Cristina Kirchner en la audiencia por el juicio Cuadernos

La expresidenta Cristina Kirchner, una de las principales involucradas en el juicio por los Cuadernos de las Coimas, apareció de manera virtual en el proceso, junto a su abogado, Carlos Beraldi.

La exmandataria sigue el juicio a distancia, mientras cumple su condena de seis años de prisión por la causa Vialidad, a través de detención domiciliaria en su departamento en Constitución.

Cristina Kirchner en el juicio de cuadernos

La dura acusación en el inicio del juicio de los Cuadernos: "Quedó demostrado que Cristina Kirchner intervino en la asociación ilícita en carácter de jefa"

Durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio oral de los Cuadernos de las Coimas se mencionaron duras acusaciones a la expresidenta Cristina Kirchner, una de las principales involucradas: "Quedó demostrado que intervino en la asociación ilícita en carácter de jefa".

La lectura la hizo uno de los secretarios del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), Ernesto Javier Ruiz: "Se encuentra acreditada la intervención de Cristina Kirchner en dicha asociación ilícita en carácter de jefa, rol que también cumpliera Néstor Carlos Kirchner –respecto de quien se declaró extinguida la acción penal por muerte y consecuentemente se dictó su sobreseimiento-, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, y entre 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, respectivamente".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Seguí leyendo

ANSES: ¿Cuándo se cobra el aguinaldo diciembre 2025?

El Gobierno postergará la negociación por los pliegos de la Corte para después de las sesiones extraordinarias

Juicio por la Causa Cuadernos: "Quedó demostrado que CFK intervino como jefa"

Un estudio logró identificar un gen propio de los argentinos hasta ahora desconocido

Aerolíneas Argentinas cobrará por elegir asientos: desde cuándo se aplicará la medida

Lo que se lee ahora
Ciclones tropicales
Pronóstico.

Dos ciclones tropicales en Brasil afectarán a Jujuy y otras 13 provincias: qué dice el SMN

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Ciclones tropicales
Pronóstico.

Dos ciclones tropicales en Brasil afectarán a Jujuy y otras 13 provincias: qué dice el SMN

Foto ilustrativa.
Justicia.

Detienen a un empresario jujeño que fue imputado por abusar de un menor de edad

Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.
Educación.

Ya están publicadas las asignaciones de bancos para 1º año

Corte de agua (foto ilustrativa).
Jujuy.

Este jueves, corte programado de agua en Alto Comedero: horario y sectores

ANSES confirmó que las Becas Progresar se pagarán en noviembre de 2025.
Educación.

ANSES: ¿Cuándo se cobra las Becas Progresar en noviembre 2025?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel