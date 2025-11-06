Con Cristina Kirchner conectada por zoom, comenzó el juicio de los cuadernos

El inicio del juicio oral contra Cristina Fernández Kirchner y otros 86 acusados, arrancó en la mañana de este jueves 6 de noviembre. En los primeros tramos de la audiencia, se comenzaron a leer los requerimientos de elevación a juicio por los cuadernos de corrupción y el detalle de los supuestos sobornos recibidos, comenzando con las imputaciones contra la ex presidenta, y los ex funcionarios Julio de Vido y Roberto Baratta.

En vivo el inicio del juicio contra Cristina Fernández Kirchner Embed - TOCF N°7 - Causa Fernández Quiénes son los principales imputados en el juicio por la causa Cuadernos Entre los principales imputados en el juicio por los Cuadernos de las Coimas están la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López, el chofer, Oscar Centeno, y el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación, Roberto Baratta.

La primera imagen de Cristina Kirchner en la audiencia por el juicio Cuadernos La expresidenta Cristina Kirchner, una de las principales involucradas en el juicio por los Cuadernos de las Coimas, apareció de manera virtual en el proceso, junto a su abogado, Carlos Beraldi.

La exmandataria sigue el juicio a distancia, mientras cumple su condena de seis años de prisión por la causa Vialidad, a través de detención domiciliaria en su departamento en Constitución.

Cristina Kirchner en el juicio de cuadernos La dura acusación en el inicio del juicio de los Cuadernos: "Quedó demostrado que Cristina Kirchner intervino en la asociación ilícita en carácter de jefa" Durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio oral de los Cuadernos de las Coimas se mencionaron duras acusaciones a la expresidenta Cristina Kirchner, una de las principales involucradas: "Quedó demostrado que intervino en la asociación ilícita en carácter de jefa". La lectura la hizo uno de los secretarios del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), Ernesto Javier Ruiz: "Se encuentra acreditada la intervención de Cristina Kirchner en dicha asociación ilícita en carácter de jefa, rol que también cumpliera Néstor Carlos Kirchner –respecto de quien se declaró extinguida la acción penal por muerte y consecuentemente se dictó su sobreseimiento-, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, y entre 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, respectivamente".

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.