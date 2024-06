Conocé la nueva SUV que combina seguridad, comodidad y tecnología

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Se destaca por su diseño robusto y moderno, con líneas dinámicas y una presencia que se impone en las calles. La inclusión de una tercera fila de asientos, fácilmente accesible y plegable, permite acomodar a cinco y hasta siete pasajeros sin dejar de lado el confort.

Se ofrece en 5 niveles de equipamiento, dos de ellas con opción de 3 hileras de asientos. Esta opción de siete asientos con butacas extraíbles es única en el segmento, lo que marca un diferencial para el competitivo segmento de los B-SUV.

image.png SUV Citroën C3 Aircross.

Diseño con estilo único

El Nuevo SUV C3 Aircross fue desarrollado por el equipo de ingeniería de Stellantis en la región, con una fuerte integración de todos los proveedores locales. El paquete completo de innovaciones del Nuevo SUV C3 Aircross está repleto de la accesibilidad única que ofrece Citroën, sin sacrificar el estilo de la marca, reforzado por su lema: For everyone, like no one. Y eso significa ofrecer un producto deseado por el cliente, sin comprometer su accesibilidad. Llegará a la red de concesionarios con una gama versátil: hay tres versiones, y dos de ellas tendrán la opción de siete plazas, ajustándose a diferentes tipos de clientes.

Las luces diurnas LED (DRL) se conectan a las líneas cromadas de la grilla central, confluyendo con el icónico Doble Chevron de Citroën. Y el aspecto "musculoso" del Nuevo SUV C3 Aircross no es solo una impresión: el frente, imponente, se complementa con los guardabarros ensanchados, que refuerzan aún más la presencia de este B-SUV único.

Fuerza, robustez y comodidad

Fue desarrollado por un equipo de más de 400 personas en Sudamérica y pasó por miles de horas en simulaciones y pruebas físicas, así como recorridos por toda la región que, en conjunto, superan un millón doscientos mil kilómetros. Todo para que ofrezca toda la calidad, el confort y la eficiencia presentes en los modelos Citroën.

El aclamado motor Turbo 200 equipa a las versiones tope de gama del Nuevo SUV C3 Aircross con todas las tecnologías que han hecho de este motor un hito en la categoría. Con 120 CV y 200 Nm presentes en un amplio rango de revoluciones, gracias a características como el exclusivo control MultiAir III.

Este conjunto siempre está vinculado a la transmisión automática CVT de siete velocidades y tres modos de conducción. El confort acústico está garantizado por el aislamiento reforzado y la sujeción optimizada del tren motriz para contener el paso de las vibraciones a la carrocería.

El Nuevo SUV C3 Aircross se benefició de la amplia experiencia de Stellantis en el campo y ofrece el máximo confort para todos los ocupantes. Todo ello en un habitáculo moderno, con una estructura compuesta por un 65% de aceros de alta y ultra alta resistencia.

