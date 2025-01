Consumos duplicados en tarjetas VISA: cómo reclamar

El mensaje que apareció en varias de las plataformas bancarias aseguraba que no había que preocuparse por el problema.

Alertan consumos duplicados en tarjetas.

En varios de los sistemas bancarios, un aviso indicaba a los usuarios que no era necesario alarmarse por la situación. “Puede que se estén mostrando duplicados en los consumos. No te preocupes, esto no va a afectar tu disponible para compras y ya estamos trabajando para solucionarlo”, expresó el Santander a través de su app.