Encontraron al nene que era buscado en Corrientes: el papá está detenido

La Policía de Corrientes localizó este martes por la mañana al niño de 6 años que era intensamente buscado en todo el país bajo el protocolo de Alerta Sofía. El menor fue encontrado junto a su padre en una zona rural del departamento de Goya, Corrientes, a más de 48 horas del hecho que originó el operativo.

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El hallazgo se produjo en el paraje El Duraznillo, ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Goya. La información fue confirmada por el fiscal de la causa, Javier Mosquera, y por autoridades de la fuerza provincial.

El caso se inició el domingo por la noche en la ciudad de Esquina, tras un violento episodio que derivó en la desaparición del niño y la activación de un amplio despliegue de búsqueda.

Durante las últimas horas, los rastrillajes se concentraron en áreas rurales del departamento de Goya. Los efectivos intensificaron los controles en caminos y sectores de difícil acceso.

El procedimiento culminó con la localización del padre y el menor en el paraje El Duraznillo. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las condiciones en las que fueron encontrados.

Ambos fueron trasladados para la realización de controles médicos y las diligencias administrativas correspondientes, según indicaron fuentes judiciales.

El hecho que originó la búsqueda

El episodio que dio inicio a la investigación ocurrió el domingo por la noche en el barrio Mancini de Esquina. Allí, el padre del niño irrumpió en una vivienda y efectuó varios disparos en presencia de otras personas.

Como consecuencia del ataque, un hombre recibió impactos de bala y permanece internado en estado grave. La causa quedó caratulada como tentativa de homicidio.

Tras el hecho, el agresor escapó del lugar con su hijo, lo que activó un operativo de búsqueda urgente en toda la región.

Alerta Sofía y despliegue de fuerzas

Ante la gravedad de la situación, las autoridades nacionales activaron el protocolo de Alerta Sofía, un sistema de emergencia que se utiliza en casos de riesgo inminente para menores.

El operativo incluyó controles vehiculares en rutas de Corrientes y Chaco, además de la participación de distintas fuerzas de seguridad.

En paralelo, la investigación avanzó sobre posibles colaboraciones en la fuga. En ese marco, la Justicia ordenó la detención del abogado José Fernández Codazzi, quien quedó bajo sospecha por su presunta intervención en el traslado del padre y el niño tras el ataque.