"No nos faltan dólares, están afuera y ese es el principal problema que hoy tenemos. La escasez de dólares y la economía bimonetaria", agregó. "En realidad tener dólares para financiar las importaciones se forma en activos en el exterior. No es que no haya o nos falten, produce dólares que se evaden de muchísimas formas", dijo.

"El Gobierno debería pensar cómo articular más adecuadamente Banco Central, Ministerio de la Producción y AFIP", explicó la ex presidenta de la Nación.

“Si vos tenés una empresa multinacional de la magnitud de Techint y además tenés la posibilidad de hablar con sus directivos, pedile que los 200 millones de dólares que les tienen que pagar a su subsidiaria en Minas Gerais, Brasil, la financien ellos o pidan un crédito en el BNDES, que lo van a conseguir, y entonces no tengo que darles 200 millones de dólares a $127 para que me importen eso. Estas cosas son también usar la lapicera", aseguró.

Por último, indicó: “No olvidemos de dónde venimos y por qué ganamos. Y no lo hagamos únicamente por ganar las elecciones. Ganar las elecciones para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa”.

Cristina Kirchner, dura con funcionarios y empresarios: “Hay un festival de importaciones”

"La unidad del Frente de Todos nunca estuvo en discusión"

En una parte de su discurso, la vicepresidenta aseguró que "la unidad del Frente de Todos nunca estuvo en discusión".

"Nos dicen todos los días en los medios que en realidad a la inflación la produce el déficit fiscal”, afirmó Cristina y agregó: “Tenemos una inflación única en el mundo”. “el déficit fiscal no es necesariamente el causante de los desmanes económicos y de la inflación”, puntualizó.