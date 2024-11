Cristina Kirchner apuntó contra la justicia: "Me castigan porque soy mujer"

La ex vicepresidenta cuestionó horas después a la Justicia por el fallo: "Me castigan porque soy mujer", dijo. "Cuando sos mina, cuando sos mujer, todo te lo hacen 20 veces más difícil, y si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice sino porque soy mujer, también, y no se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón, como no me pueden pegar, porque cuando discuten y uno tiene razón, pum, piña”, subrayó.