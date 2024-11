Confirman la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión , junto con la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por administración fraudulenta en el marco de la causa Vialidad. Homologó además el decomiso de 84 mil millones de pesos, cifra que, según la investigación, representa el daño económico causado al Estado por estas maniobras fraudulentas. Este monto incluiría propiedades y bienes vinculados a los responsables, y se destinaría a resarcir las pérdidas patrimoniales ocasionadas al erario público.

Tras el fallo. Cristina Kirchner apuntó contra la justicia: "Me castigan porque soy mujer"

El proceso judicial, que analiza irregularidades en la adjudicación de obra pública vial a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, se convierte en un referente de los casos más emblemáticos de corrupción en Argentina, en el que también se ratificaron condenas a otros ex funcionarios de alto perfil.

Irregularidades y perjuicio al Estado

El caso Vialidad tiene sus raíces en 51 procesos de licitación para obras viales en Santa Cruz, un entramado de contratos que, según el fallo, representó un notable perjuicio para las arcas públicas, calculado en 84 mil millones de pesos. Durante la audiencia pública en Comodoro Py, donde se anunció la decisión de la Cámara de Casación, se detalló cómo estas licitaciones fueron otorgadas sistemáticamente a las empresas de Báez, mediante un circuito de irregularidades que involucró tanto a funcionarios nacionales como provinciales.

El rol de Cristina Fernández en estos hechos, según el fallo, se evidenció en diversas decisiones ejecutivas, incluyendo la firma del Decreto 54/09, que permitió financiar directamente los contratos adjudicados a Báez. Esta medida se concretó con la intervención del entonces secretario de Obras Públicas, José López, quien también recibió una condena de seis años de prisión. Junto a ellos, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, y otros funcionarios como Juan Carlos Villafañe y Raúl Gilberto Pavesi, recibieron condenas que varían de tres a seis años.

Implicancias y próximos pasos

Aunque la sentencia ratifica las condenas, el fallo aún no es definitivo. Tanto la defensa de la ex presidenta como el resto de las partes tienen diez días hábiles para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá la última palabra. La Corte, sin embargo, no cuenta con un plazo específico para resolver, por lo que la ejecución de las penas dependerá de la celeridad de los tribunales.

Este caso también provocó fuertes repercusiones en la escena política, ya que, de quedar firme, la condena significaría la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner para ocupar cargos públicos. La vicepresidenta sostuvo su inocencia y denunció en reiteradas ocasiones que esta causa forma parte de una "persecución judicial" en su contra.