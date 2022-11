"Las medidas de prueba que la querella ha solicitado han sido, en su enorme mayoría, rechazadas, no realizadas (el clásico 'téngase presente', equivalente a 'tengan presente que no voy a hacer nada') o llevadas a cabo tarde, cuando su eficacia dependía de la celeridad”, agrega.

“La magistrada decidió no delegar la instrucción, pero, paralelamente, no impulsó una sola línea investigativa, no realizó preguntas a los testigos y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo, aun cuando hay numerosa prueba que señala otros caminos”, indica el texto.

Lo que buscan es llegar a que Capuchetti paralizó y boicoteó la causa desde que apareció en el expediente la posible vinculación del diputado Milman con la trama que desembocó en el atentado contra Cristina Kirchner.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1592187973571051525 Comparto la recusación a la Jueza Capuchetti en la causa del atentado contra mi vida, el 1 de septiembre pasado. A partir de la página 7 se detallan sus irregularidades y arbitrariedades, desde el primer día, cuando se borró el celular de Sabag Montiel.https://t.co/TlgXHZJtt6 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 14, 2022