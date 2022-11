"Después de algunas cosas no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y las trabajadoras. Hoy se cumplen dos meses y tres días de eso que todos y todas vieron. No me di cuenta del arma que empuñaron y que quería volarme la cabeza. Dicen que el trauma que le queda a la gente es algo que no puede olvidarse, yo por suerte no lo vi", fueron sus primeras palabras.

Siguió diciendo que "en este tiempo lo que no podía sacarme de la cabeza es qué hubiera pasado si hubiera gatillado, esa imagen para mis hijos y nietos. Después de meses de reflexión creo que algunas cosas positivas de este hecho tan horrible podemos obtener".

"La primera conclusión buena que saqué fue que esos presuntos indignados e indignadas que iban a Casa Rosada eran gente pagada identificada con el macrismo. Eso no quiere decir que no haya gente enojada por las cosas que pasan", agregó y aseguró que "la justicia no va a investigar nada, les sirvo de acusada y no de víctima".

"Podré tener muchos defectos, pero no soy mentirosa", fue otra de sus frases. Sobre la economía, Cristina Kirchner recordó el salario, jubilaciones y la participación de los trabajadores en 2015, cuando terminó su segundo mandato y dejó la presidencia a Mauricio Macri.

Indicó que durante su segundo Gobierno “se recuperó el salario de los trabajadores”, y respaldó la implementación de una suma fija que es algo que “no puede ir en contra de la negociación paritaria”. También dijo que "a mi no me gusta hablar de lo que gaste el Estado, me gusta hablar de inflación.

"Es necesario volver a reconstruir el acuerdo democrático donde las diferencias no pueden ser solucionadas a través de la violencia", afirmó.

"Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, de saber que hay futuro. Esa alegría nos merecemos los argentinos y las argentinas", finalizó.

En vivo desde Pilar, Plenario de la Unión Obrera Metalúrgica