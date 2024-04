Cristina Kirchner: "El pueblo argentino está siendo sometido a un inútil sacrificio"

Luego de la histórica jornada donde miles de personas marcharon en contra de los recortes del gobierno de Javier Milei a las universidades, Cristina Kirchner anunció en su cuenta de X (ex Twitter) que este sábado estaría presente en un acto que se lleva a cabo ahora en la ciudad bonaerense de Quilmes con el fin de inaugurar el microestadio Presidente Néstor Kirchner.

Embed - En vivo desde Quilmes, en la inauguración del microestadio Néstor Kirchner.

En este sentido, la expresidenta contó: "El lunes temprano, recibí una invitación de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, para la inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner, que se llevará a cabo este próximo sábado a 21 años de le elección presidencial del 27 de abril del 2003, en la que mi compañero de vida salió segundo con el 22% de los votos", recordó.

"El pueblo argentino está siendo sometido a un inútil sacrificio", arrancó la expresidente en el inicio de su discurso en una dura crítica a la gestión de Milei. "No tenés superávit, no es cierto, mirá todo lo que debés. No tiene sustento", disparó sobre los resultados que presentó el actual mandatario en cadena nacional. Recordó que los gobiernos de Néstor Kirchner y uno de sus períodos también fueron de superávit.

Tras informar esto, la referente del kirchnerismo señaló: "Esa misma noche escuché al presidente Javier Milei por cadena nacional explayarse sobre el resultado de su gobierno al que calificó de 'milagro económico' y 'hazaña de proporciones históricas a nivel mundial', indicando que el mismo sólo es posible por el esfuerzo de la 'mayoría de los argentinos que están sufriendo' pero que esta vez ese esfuerzo 'va a valer la pena', para concluir que 'no hay alternativa más que emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida' del que, sin embargo, anunció que 'ya hemos recorrido más de la mitad del camino'.

Cristina, además, consideró que un Gobierno se legitima con la gestión. "Te puede votar el 60% de los votos, pero si después cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, aumenta la desocupación, no puede llegar a fin de mes, de qué sirve", lanzó.

Inmediatamente, agregó: "Breve digresión: resultó conmovedor escucharlo decir 'no es magia'", apuntando contra el actual primer mandatario. "Hoy llamé a Mayra para decirle que este sábado voy a ir al acto, porque creo que es una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarco-capitalismo y el sacrificio inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino", concluyó.

Presencias y ausencias en el acto de Cristina Kirchner

La presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof en Quilmes confirma la relevancia del evento. Kicillof, quien tendrá una agenda apretada participando en otros actos en Ensenada y Avellaneda, demuestra su respaldo al kirchnerismo en un momento de agitación política y social en la provincia.

Por otro lado, la ausencia del ex ministro de Economía Sergio Massa llama la atención. Su decisión de no asistir podría interpretarse como una señal de distancia o divergencia con el sector liderado por Cristina Kirchner, generando especulaciones sobre su posición política actual.

En contraste, la confirmación de la presencia de Pablo Moyano, triunviro cegetista y secretario adjunto de Camioneros, añade un elemento sindical importante al evento. La presencia de Moyano sugiere un respaldo del movimiento obrero al mensaje de la expresidenta y refuerza la convocatoria del acto.