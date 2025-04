Cuáles son las actividades y servicios que afectará el paro general de la CGT

Los 12 sindicatos que conforman la industria aeronáutica anunciaron que participarán de la medida de fuerza . También se sumaron los controladores aéreos , aunque su labor es considerada esencial y deben mantener operaciones . Según su convenio , el servicio de control de navegación aérea no puede detenerse por completo y debe operar, al menos, al 45% de su capacidad. Su centro de operaciones se encuentra en Ezeiza . Hasta el momento, no se registran cancelaciones de vuelos nacionales o internacionales , y las aerolíneas aguardan hasta la próxima semana para decidir posibles reprogramaciones .

Servicios bancarios

La Asociación Bancaria, el sindicato que nuclea a los trabajadores del sector financiero, se suma a la huelga. Las sucursales de bancos públicos y privados en todo el territorio nacional permanecerán cerradas, y solo estarán disponibles las operaciones a través de home banking.

Actividad comercial

Aún no se definió si el Sindicato de Empleados de Comercio participará del paro. Su líder, Armando Cavalieri, no asistió a los encuentros de la CGT en los que se acordó la medida. Sin embargo, independientemente de su decisión, el gremio no tiene la capacidad de frenar la actividad de las grandes cadenas de supermercados, que planean abrir con dotación reducida. En cuanto a los pequeños comercios sin personal afiliado, prevén atender al público, aunque la disponibilidad del transporte público será clave para su funcionamiento.

Cuatro gremios ferroviarios, el sindicato de trabajadores del subte en la Ciudad de Buenos Aires y el Sindicato de Peones de Taxis ya anunciaron que se sumarán al paro.

Sector gastronómico

El sindicato se pliega a la huelga, aunque no en todas sus delegaciones. En la Ciudad de Buenos Aires, la filial liderada por Dante Camaño no se sumará a la medida. La asistencia del personal a sus puestos de trabajo estará sujeta a la disponibilidad de transporte.

Ámbito educativo

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) ratificó su participación en el paro, al igual que los demás sindicatos docentes de alcance nacional. En el caso de los colegios privados, la actividad dependerá de si los trabajadores pueden trasladarse hasta los establecimientos.

Gestión de residuos

La recolección estará suspendida hasta la medianoche del 10 de abril, momento en el que se retomará el servicio habitual. Sin embargo, en algunas localidades donde la prestación depende de la administración municipal y no de los camioneros o el sindicato local de recolectores, podrían registrarse excepciones.

Distribución postal

No se realizarán entregas por parte de Correo Argentino ni de las empresas privadas del sector. No obstante, los trabajadores independientes que realizan envíos para Mercado Libre continuarán operando casi con normalidad.

Sector estatal

Los sindicatos más representativos de los trabajadores del Estado, UPCN y ATE, se sumarán a la protesta. No habrá atención al público ni se realizarán trámites en dependencias oficiales. UPCN tiene la capacidad de frenar el funcionamiento de las estructuras jerárquicas del gobierno y organismos nacionales, mientras que ATE destaca su influencia en hospitales públicos y más de 800 administraciones municipales.

Ámbito sanitario

Dado que se trata de un servicio esencial, la atención se verá reducida. Habrá menor cantidad de profesionales disponibles y solo se garantizarán guardias mínimas para emergencias y consultas espontáneas.

Operaciones portuarias

Las actividades en los puertos quedarán suspendidas, impactando el comercio exterior. Los 19 sindicatos del sector confirmaron su adhesión a la medida de fuerza.

Logística y distribución

La entrega de productos, periódicos y revistas quedará suspendida, al igual que el traslado de dinero en efectivo y el abastecimiento de combustibles. Todas estas actividades dependen del sindicato de los camioneros, liderado por Hugo y Pablo Moyano. No obstante, continuarán operando ciertas compañías de transporte que trabajan con Mercado Libre, así como algunas distribuidoras independientes de alimentos y bebidas.

Expendedoras de combustible

Aunque el sindicato del sector es uno de los principales promotores de la huelga, las estaciones de servicio brindarán atención limitada.