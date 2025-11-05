Cuáles son los productos del Cyber Monday más elegidos y cuándo finalizan las ofertas

Cuáles son los productos más elegidos por los usuarios y cuándo se terminan las ofertas.

Con más de 5 millones de usuarios en solo dos días, el Cyber Monday 2025 logró un incremento de más del 27% en ventas respecto al año anterior, con un ticket promedio superior a los $70.000 . El evento reúne a unas 900 compañías , entre ellas grandes marcas, pymes y emprendimientos.

Estos lugares ofrecen rebajas de hasta el 30% en diversos productos disponibles en el portal oficial. Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) , el sitio registró el lunes a las 23 un pico de 187.000 visitantes simultáneos , reflejando el interés por los precios promocionales y las cuotas. Celulares, aires acondicionados y perfumes lideran las búsquedas en las MegaOfertas .

A continuación, se enumeran los artículos y servicios más buscados por parte de los consumidores:

El estudio de las búsquedas muestra que los usuarios comparan precios, analizan las promociones bancarias y priorizan las cuotas y los envíos gratuitos . Las categorías más exploradas — Electro y Tecno, Indumentaria, Calzado y Viajes — reflejan un consumo variado que combina compras por necesidad y por oportunidad .

De acuerdo con datos de Facturante, la facturación electrónica provisional del segundo día del CyberMonday 2025 evidenció un aumento del 27,35% respecto al mismo lapso de 2024, alcanzando los $10.279.511.857,65. Hasta el momento se emitieron 141.167 comprobantes, frente a los 139.500 del año pasado, con un ticket promedio de $72.823. En conjunto, las dos primeras jornadas ya superan los $26.000 millones facturados.

La jornada de descuentos online se aproxima. Cuándo es el Cyber Monday 2025 en Argentina.

El mapa de las compras para este Cyber Monday

En el desglose regional, Buenos Aires acapara el 36,9% de las ventas totales, seguida por CABA (16,3%), Córdoba (6,7%), Santa Fe (4,9%) y Mendoza (3,4%), evidenciando la amplitud del comercio electrónico a nivel nacional. “El volumen de operaciones demuestra que la digitalización ya transformó los hábitos de compra: hoy el comercio online no es una opción, sino la vía elegida por millones de argentinos”, señaló Lorena Comino, CEO y cofundadora de Facturante.

Respecto al canal de compra, el 78% de las transacciones se concretó desde teléfonos móviles, destacando la dominancia del mobile commerce y la incorporación de herramientas digitales en los comercios. La mayor afluencia de compradores se registró entre las 10:00 y las 11:30, replicando el patrón observado durante la primera jornada.

Como todos los años, el Cyber Monday es un evento que muchos argentinos aprovechan para definir sus próximas vacaciones.

Entre las herramientas incorporadas en esta edición, Cybot vuelve a estar activo. Se trata de un asistente basado en inteligencia artificial creado para hacer más ágil la exploración dentro del sitio del evento. Gracias al análisis de la información compartida por las empresas participantes, la IA permite filtrar y localizar ofertas según categoría de producto, marca o método de pago, facilitando que los usuarios encuentren rápidamente las promociones más relevantes.

Otra innovación es la función “Al toque”, un espacio que ofrece una experiencia personalizada mediante filtros ajustados a intereses específicos, mostrando alternativas como descuentos en tiempo real, comparaciones de precios, envíos sin costo y marcas destacadas. Esta herramienta busca optimizar la navegación y hacer más eficiente la búsqueda de productos dentro del portal.

El Cyber Monday es un evento de descuentos para la compra online muy esperado por usuarios de todo el país.

“Desde CACE trabajamos para que la experiencia de los usuarios mejore en cada edición de CyberMonday”, afirmó Andrés Zaied, presidente de la cámara. “La incorporación de herramientas de inteligencia artificial representa un salto cualitativo en la experiencia de búsqueda y en la manera en que los usuarios interactúan con las ofertas”, añadió.

El evento concluirá el miércoles 5 de noviembre a las 23:59 y cuenta con secciones como MegaOfertas, MegaOfertas Bomba, Noche Bomba, Más Clickeados y Contenidos Destacados, donde se concentran los descuentos más relevantes de cada marca participante.