Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025

En octubre de 2025, l os beneficiarios de las Becas Progresar reciben el mismo monto que venían cobrando desde mediados del año pasado . La ayuda estatal, que funciona como un estímulo para que los jóvenes finalicen la escuela secundaria o avancen en estudios terciarios y universitarios, no registra aumentos desde agosto de 2024.

Frontera. Habilitaron el Paso de Jama luego de solucionar inconvenientes técnicos en este miércoles 1 de octubre

Reverso. Las lapiceras para las elecciones de 2025 no se borran ni son marca Filgo: son indelebles y marca Ezco

En este mes, el pago mantiene los mismos valores que se establecieron en aquella última actualización oficial, sin cambios en ninguna de las líneas activas del programa.

El pago general de las Becas Progresar es de $35.000 , aunque no todos los titulares reciben esa suma. Para la mayoría de los estudiantes, la acreditación es de $28.000 , ya que se aplica una retención del 20%. Ese dinero queda pendiente hasta que cada beneficiario presente la constancia de alumno regular al cierre del ciclo lectivo.

La única excepción se da en los estudiantes avanzados de Progresar Enfermería , quienes perciben el monto completo de $35.000 , sin descuentos.

La falta de aumentos y el congelamiento del monto

El programa no tiene actualizaciones desde agosto del año pasado. En ese momento, el Ministerio de Educación había dispuesto un incremento que llevó el pago a los valores actuales.

Desde entonces, los montos se mantienen congelados. En octubre 2025 la situación sigue igual:

$28.000 para la mayoría de los beneficiarios.

para la mayoría de los beneficiarios. $35.000 para estudiantes avanzados de la línea Enfermería.

La inscripción a Progresar 2025 se divide en dos etapas. El Gobierno relanzó las becas Progresar y habilitó a universidades privadas.

Qué línea de inscripción continúa habilitada

Las inscripciones para las líneas Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Enfermería cerraron en septiembre.

Actualmente, la única convocatoria vigente es la de Progresar Trabajo, que permanece abierta desde abril y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Esta línea está destinada a personas que buscan formación en oficios y capacitaciones laborales, en cursos reconocidos oficialmente.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar

El programa cuenta con requisitos básicos que deben cumplir todos los postulantes: