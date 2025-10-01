Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025

En octubre de 2025, los beneficiarios de las Becas Progresar reciben el mismo monto que venían cobrando desde mediados del año pasado. La ayuda estatal, que funciona como un estímulo para que los jóvenes finalicen la escuela secundaria o avancen en estudios terciarios y universitarios, no registra aumentos desde agosto de 2024.
En este mes, el pago mantiene los mismos valores que se establecieron en aquella última actualización oficial, sin cambios en ninguna de las líneas activas del programa.
Cuánto se cobra en octubre con las Becas Progresar
El pago general de las Becas Progresar es de $35.000, aunque no todos los titulares reciben esa suma. Para la mayoría de los estudiantes, la acreditación es de $28.000, ya que se aplica una retención del 20%. Ese dinero queda pendiente hasta que cada beneficiario presente la constancia de alumno regular al cierre del ciclo lectivo.
La única excepción se da en los estudiantes avanzados de Progresar Enfermería, quienes perciben el monto completo de $35.000, sin descuentos.
La falta de aumentos y el congelamiento del monto
El programa no tiene actualizaciones desde agosto del año pasado. En ese momento, el Ministerio de Educación había dispuesto un incremento que llevó el pago a los valores actuales.
Desde entonces, los montos se mantienen congelados. En octubre 2025 la situación sigue igual:
- $28.000 para la mayoría de los beneficiarios.
- $35.000 para estudiantes avanzados de la línea Enfermería.
La inscripción a Progresar 2025 se divide en dos etapas.
El Gobierno relanzó las becas Progresar y habilitó a universidades privadas.
Qué línea de inscripción continúa habilitada
Las inscripciones para las líneas Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Enfermería cerraron en septiembre.
Actualmente, la única convocatoria vigente es la de Progresar Trabajo, que permanece abierta desde abril y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Esta línea está destinada a personas que buscan formación en oficios y capacitaciones laborales, en cursos reconocidos oficialmente.
Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar
El programa cuenta con requisitos básicos que deben cumplir todos los postulantes:
- Residencia y DNI: ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país. Tener Documento Nacional de Identidad.
- Alumno regular: estar inscripto en una institución educativa.
- Edad: desde 14 años en la línea Obligatoria. En hogares monoparentales con hijos menores de 18, el límite se amplía hasta los 35 años. Para pueblos originarios, personas trans, con discapacidad, refugiadas o afrodescendientes, no existe tope de edad.
- Ingresos: el solicitante y su grupo familiar no pueden superar tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en agosto de 2025 está en $322.000.
