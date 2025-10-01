miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 10:27
Estudiantes.

Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025

El programa de acompañamiento educativo mantiene los mismos montos que en los meses anteriores. Conocé cuánto se paga, quiénes pueden anotarse y cuáles son los requisitos.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
En este mes, el pago mantiene los mismos valores que se establecieron en aquella última actualización oficial, sin cambios en ninguna de las líneas activas del programa.

Cuánto se cobra en octubre con las Becas Progresar

El pago general de las Becas Progresar es de $35.000, aunque no todos los titulares reciben esa suma. Para la mayoría de los estudiantes, la acreditación es de $28.000, ya que se aplica una retención del 20%. Ese dinero queda pendiente hasta que cada beneficiario presente la constancia de alumno regular al cierre del ciclo lectivo.

La única excepción se da en los estudiantes avanzados de Progresar Enfermería, quienes perciben el monto completo de $35.000, sin descuentos.

La falta de aumentos y el congelamiento del monto

El programa no tiene actualizaciones desde agosto del año pasado. En ese momento, el Ministerio de Educación había dispuesto un incremento que llevó el pago a los valores actuales.

Desde entonces, los montos se mantienen congelados. En octubre 2025 la situación sigue igual:

  • $28.000 para la mayoría de los beneficiarios.
  • $35.000 para estudiantes avanzados de la línea Enfermería.
La inscripción a Progresar 2025 se divide en dos etapas.
Qué línea de inscripción continúa habilitada

Las inscripciones para las líneas Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Enfermería cerraron en septiembre.

Actualmente, la única convocatoria vigente es la de Progresar Trabajo, que permanece abierta desde abril y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Esta línea está destinada a personas que buscan formación en oficios y capacitaciones laborales, en cursos reconocidos oficialmente.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar

El programa cuenta con requisitos básicos que deben cumplir todos los postulantes:

  • Residencia y DNI: ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país. Tener Documento Nacional de Identidad.
  • Alumno regular: estar inscripto en una institución educativa.
  • Edad: desde 14 años en la línea Obligatoria. En hogares monoparentales con hijos menores de 18, el límite se amplía hasta los 35 años. Para pueblos originarios, personas trans, con discapacidad, refugiadas o afrodescendientes, no existe tope de edad.
  • Ingresos: el solicitante y su grupo familiar no pueden superar tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en agosto de 2025 está en $322.000.

