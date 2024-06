¿Cuándo es el día del empleado estatal?

El jueves 27 de junio se conmemora el Día del Empleado Estatal en todo el país , por lo cual varias oficinas gubernamentales permanecerán cerradas y no tendrán atención al público. Este día es considerado feriado nacional para ciertos empleados, conforme lo establece la Ley 26.876 del año 2013.

Por lo tanto, múltiples gestiones en entidades bajo la jurisdicción del gobierno nacional no estarán disponibles ese día , dado que los empleados estatales disfrutan de este período de descanso.

Según comunicado de la Anses a este medio, sus oficinas estarán cerradas el jueves 27 de junio, y sus delegaciones no ofrecerán servicio al público debido al Día del Trabajador del Estado . El ente dirigido por Mariano de los Heros, anticipándose a esta celebración, no programó citas para dicho día y reanudará la atención de manera habitual el viernes 28 .

No obstante, el cronograma de pagos permanece inalterado y los beneficios programados para este día serán depositados en las cuentas de sus beneficiarios. Esta misma disposición se aplicará a los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y a otras actividades relacionadas con la administración pública nacional.

Los funcionarios públicos de la administración central y descentralizada, así como los empleados de la salud, seguridad, Poder Judicial y universidades estatales, cesarán sus labores y las reanudarán el viernes 28 de junio. Por otro lado, la AFIP no brindará atención al público en esta fecha, como es habitual, mientras que el sector de Aduanas continuará operativo, manteniendo su funcionamiento regular como lo hace durante todo el año.

¿Hay bancos por el Día del Empleado Estatal?

Es importante mencionar que los bancos, a pesar de ser entidades estatales, operarán normalmente este jueves 27 con sus horarios regulares, ya que sus empleados están bajo la jurisdicción del sindicato bancario.

Por qué se celebra el Día del Trabajador del Estado

Desde hace más de diez años, en Argentina se conmemora el Día del Trabajador del Estado, establecido en 2013 mediante la Ley 26.876. Este día es considerado feriado para los empleados de la administración pública nacional y otras actividades estatales.

El primer artículo de esta legislación establece lo siguiente: “Declárase en todo el territorio de la Nación el día 27 de junio de cada año como el ‘Día del Trabajador del Estado”.

Aunque no está oficialmente reconocido como feriado, para todos los trabajadores estatales, este día se considera como no laborable en la práctica. Específicamente, el Día del Trabajador del Estado se define “como día de descanso para los empleados de la administración pública nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.

El 27 de junio fue seleccionado para esta conmemoración debido a que en este día, pero en 1978, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó acuerdos y sugerencias que garantizaron a los empleados estatales de todo el mundo el derecho a sindicalizarse y a negociar por sus intereses a través de convenios colectivos.

