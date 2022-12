¿Cuándo se paga el bono de 24 mil pesos y cómo sé si lo cobro?

En un principio, se había hablado que se abonaría junto con el aguinaldo, pero luego se modificó.

¿Cómo saber si me corresponde el bono de $24.000?

El bono del dinero extra de fin de año de $24.000 se dará a los trabajadores que perciben salarios netos, correspondientes al devengado en el mes de diciembre de 2022, menores o iguales a $161.859.

Quienes cobren más de $161.859 y hasta $185.859 neto, cobrarán un monto tal que se llegue a la segunda de las cifras.

La asignación no remunerativa o bono que se estableció por decreto podrá no ser pagada por las empresas solo en los casos en que se haya acordado por convenio colectivo "el pago de asignaciones no remunerativas por única vez o beneficios equivalentes entre noviembre de 2022 y enero de 2023".

Pero si el monto pactado es inferior al de la medida del Decreto, deberá abonarse la diferencia.

Beneficios para los empresarios

Se absorberán hasta llegar a $24.000 los beneficios, bonos, asignaciones no remunerativas y pagos equivalentes, previstos en el convenio colectivo para ser abonados entre noviembre 2022 y enero 2023.

Además, habrá ciertos beneficios fiscales extraordinarios para:

Pyme Tramo 1, con certificado emitido por la Secretaría MiPyme, tendrá una reducción anticipos Ganancias y diferimiento en la declaración jurada de 2023.

Esas pymes "podrán reducir los anticipos del Impuesto a las Ganancias en un importe equivalente al 50% del monto total abonado en concepto de la asignación no remunerativa y diferir su pago para el ejercicio 2023, de acuerdo con los términos y condiciones que establezca la AFIP", según dice el Decreto.

En relación a las casas particulares, el empleador podrá deducir el bono del Impuesto a las Ganancias junto con el resto de las remuneraciones.

Para quienes no estén alcanzados por la deducción de las salarios del servicio doméstico, se prevé la opción de solicitar el reintegro, pero sólo hasta el 50% del monto pagado.

Bono de fin de año para empleadas domésticas

El bono de $24.000 no será para todas las personas que se desempeñan en casas particulares. Se otorgará a quienes trabajen de 6 a 8 horas 5 días a la semana y para los que se desempeñen sin retiro.