domingo 24 de agosto de 2025

24 de agosto de 2025 - 08:42
Cultura.

Día del Lector: ¿por qué se celebra hoy, 24 de agosto?

Cada 24 de agosto, Argentina conmemora el Día del Lector y la Lectora, una jornada oficial dedicada a reconocer y valorar a quienes disfrutan y promueven la lectura.

Por  Verónica Pereyra
photo-1553729784-e91953dec042

Cada 24 de agosto, Argentina celebra el Día del Lector y la Lectora, una efeméride oficial que busca reconocer y homenajear a quienes dedican tiempo a la lectura. La fecha fue establecida en 2012 a través de la Ley Nacional 26.754, con el objetivo de destacar la importancia de los lectores en la construcción cultural y social del país.

La elección del 24 de agosto no es casual: coincide con el nacimiento de Jorge Luis Borges, uno de los escritores argentinos más influyentes del siglo XX. Nacido en Buenos Aires en 1899, Borges no solo dejó un legado literario que atraviesa géneros como la narrativa, la poesía y el ensayo, sino que también promovió la lectura como un acto de descubrimiento, reflexión y creatividad. Según sus palabras, “Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído”, frase que refleja la importancia del lector en el proceso literario.

image

Este día busca visibilizar que la literatura no solo pertenece a quienes la escriben, sino también a quienes la leen, interpretan y comparten. Los lectores son quienes mantienen vivos los libros, los convierten en experiencias personales y colectivas, y permiten que las ideas circulen más allá de las páginas.

En todo el país, se celebran diversas actividades para conmemorar la fecha. Entre ellas se incluyen:

- Lecturas públicas en plazas, bibliotecas y escuelas, fomentando la interacción entre autores y lectores.

- Charlas y talleres literarios, donde se analiza la obra de Borges y otros autores nacionales e internacionales.

- Presentaciones editoriales y ferias del libro, que ofrecen a los lectores la oportunidad de descubrir nuevas obras y autores.

Más allá de la celebración, el Día del Lector y la Lectora sirve como un recordatorio del poder transformador de la lectura. Leer no solo amplía el conocimiento, sino que también fortalece la imaginación, la empatía y la capacidad crítica de cada persona. En una sociedad donde la información circula rápidamente, dedicar tiempo a la lectura consciente se convierte en un acto de resistencia y reflexión.

image

En definitiva, el 24 de agosto es una fecha para reconocer a todos los que leen, reflexionan y comparten historias, y para valorar el rol esencial que los libros y la lectura tienen en la formación cultural y personal de cada individuo.

