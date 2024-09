WhatsApp: el truco para leer los chats sin aparecer en línea

Evitar que tus contactos sepan si estás activo o si has leído un mensaje en WhatsApp es posible. ¿Qué pasos seguir?

WhatsApp pasó a ser la plataforma de mensajería predominante a nivel global hace ya un tiempo. En la actualidad, más de 2.700 millones de personas en todo el mundo recurren a esta aplicación para enviar mensajes, realizar llamadas y compartir archivos. No obstante, algunas de sus características han generado descontento entre sus usuarios.

Una opción es desactivar la visualización de la última hora de conexión y el “visto” para mantener una comunicación más confidencial. Pero, ¿Cuál es el método para asegurarte de que tus contactos no se enteren de que has leído sus mensajes?

Evitar que tus contactos vean tu conexión o si leíste un mensaje es posible en Whatsapp.

El paso a paso

Una de las alternativas disponibles en el teléfono es habilitar el "modo avión" antes de abrir el mensaje, mientras que otra opción es añadir un widget de WhatsApp en la pantalla principal de tu dispositivo.

Para utilizar esta segunda técnica, considera lo siguiente:

Encuentra un espacio libre : en la pantalla de inicio de tu teléfono, localiza un espacio vacío . Generalmente, podrás encontrar un lugar libre en la última pantalla.

: en la pantalla de inicio de tu teléfono, . Generalmente, podrás encontrar un lugar libre en la última pantalla. Añade widgets : mantén presionada la zona vacía durante unos segundos (hasta que sientas una vibración) para que aparezcan las opciones para añadir widgets .

: mantén presionada la zona vacía durante unos segundos (hasta que sientas una vibración) para que aparezcan las opciones para añadir . Selecciona WhatsApp : busca el widget de WhatsApp , selecciónalo y arrástralo al área vacía de la pantalla de inicio.

: busca el de , selecciónalo y arrástralo al área vacía de la pantalla de inicio. Coloca el widget: suelta el widget en la ubicación deseada y se añadirá automáticamente a tu pantalla principal.

WhatsApp se convirtió en el servicio de mensajería más utilizado a nivel mundial.

Con estos pasos, podrás acceder y leer mensajes sin que tu contacto sepa que estás en línea, ni que hayas visto el mensaje. ¡Probalo!

Los emojis de la infidelidad

De acuerdo con la información proporcionada por la Inteligencia Artificial (IA), WhatsApp se ha establecido como la principal herramienta para mantener relaciones amorosas en secreto de nuestras parejas. En realidad, existen indicios que sugieren que esto ocurre: “los emoticones”.

La IA reveló una lista de emoticones que los usuarios suelen emplear y que podrían sugerir deslealtad hacia sus parejas. Aunque identifican al menos cinco de estos iconos, también mencionan que hay otros elementos y señales en el comportamiento que podrían indicar infidelidad sin necesidad de revisar el teléfono.

La carita con ojos de corazón se ha convertido según un estudio de la Universidad de Michigan (2016) en el más utilizado en la Argentina.

Si tu pareja usa con frecuencia ciertos emoticones que aparecen en su lista de favoritos y no los comparte contigo, podría ser motivo para sospechar:

El emoticono del corazón rojo, a pesar de ser un símbolo universal de afecto, no siempre se emplea en todas las conversaciones, especialmente cuando la relación no es de confianza. Si notas que tu pareja lo utiliza con alguien que no es un amigo cercano, un familiar o incluso contigo, esto podría levantar dudas.

Además, la carita con ojos de corazón, que un estudio de la Universidad de Michigan (2016) identifica como el emoticono más popular en Argentina, se usa, según la IA, para expresar sentimientos de enamoramiento o atracción hacia algo o alguien.

El emoticono del beso con corazón también es relevante, ya que representa un gesto de ternura o cariño. Según la Inteligencia Artificial, este emoji se usa comúnmente para mostrar afecto hacia una persona especial.

Leer conversaciones sin que la otra persona se de cuenta de que estás en línea es posible con algunos de los tantos trucos que tiene WhatsApp.

Un indicio más contundente de posibles engaños o al menos un trato particular es el emoticono de fuego. Este símbolo, asociado con pasión y deseo, puede ser un indicio preocupante si tu pareja lo envía a alguien que no eres tú, sugiriendo la posibilidad de una relación amorosa.

Finalmente, la carita guiñando un ojo podría tener una intención más insinuante. Este emoji puede ser usado para transmitir una insinuación o buscar complicidad con otra persona.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.