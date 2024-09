WhatsApp: ¿Cuáles son las razones por las que no puedo escuchar los audios?

Los mensajes de voz en WhatsApp , aceptemos o no, se han convertido en una de las formas más comunes de comunicarse en esta aplicación. Esto ha llevado a dejar atrás la escritura tradicional y a prescindir de palabras aisladas que no encajan, ni tienen relevancia, en un mensaje de voz.

Por qué no se escuchan los audios de WhatsApp en el PC

La razón principal por la que los mensajes de voz de WhatsApp no se reproducen en un PC, ya sea a través de WhatsApp Web o de la aplicación en la Microsoft Store, es que la opción de salida de audio no está correctamente configurada. Si nuestro ordenador cuenta con un monitor con altavoces integrados y a veces usamos auriculares, es esencial verificar que la configuración de audio esté ajustada adecuadamente.

Para escuchar los mensajes a través de los altavoces del monitor, necesitamos seleccionar esa opción en la configuración de sonido. Solo hay que hacer clic en el ícono del altavoz que aparece a la derecha del reloj en la barra de tareas y elegir la salida de audio deseada.

Los motivos por los que no podemos escuchar los audios de WhatsApp se reducen principalmente a dos.

Si hemos configurado correctamente la salida de audio, el siguiente problema que podría impedirnos escuchar los mensajes de voz de WhatsApp es que el sonido esté silenciado. En este caso, el ícono del volumen en la parte derecha de la barra de tareas mostrará una X. Para restablecer el sonido, simplemente debemos hacer clic nuevamente en el altavoz.

Este método es tanto eficiente como rápido para activar o desactivar el sonido de cualquier aplicación en el sistema operativo de Microsoft.

No escucho los audios de WhatsApp en el móvil

En cuanto a los inconvenientes con los mensajes de voz de WhatsApp en un teléfono móvil, el primer paso es verificar si el volumen del dispositivo está demasiado bajo o si el teléfono está en modo silencioso. Para aclararlo, simplemente presiona el botón para aumentar el volumen y mantenlo pulsado hasta que el sonido esté al máximo y el modo silencioso esté desactivado.

WhatsApp suma nuevas funciones mes a mes.

Cuando ajustamos el volumen en nuestro teléfono móvil, es crucial no confundir las barras deslizantes del apartado de multimedia con las del tono de llamada. A menudo, se cree que se está aumentando el volumen de los mensajes multimedia cuando en realidad se está ajustando el de las llamadas, dejando el audio de los mensajes en silencio. Para evitar errores, lo más recomendable es subir al máximo ambos controles de volumen y luego silenciar el que no necesitamos.

Una razón adicional por la que no podemos oír los mensajes de voz de WhatsApp puede ser que nuestros auriculares Bluetooth estén conectados al dispositivo. Esto hace que el sonido se reproduzca a través de los auriculares en lugar de los altavoces del teléfono. Este problema es más común de lo que se piensa, especialmente con auriculares económicos que, al guardarlos en su estuche de carga, a veces no hacen buen contacto y permanecen conectados.

Tanto en iOS como en Android, un ícono de auriculares en la parte superior de la pantalla indica si los auriculares, ya sean con cable o inalámbricos, están conectados.

La culpa la tiene esta función de WhatsApp para Windows

Aunque inicialmente las aplicaciones de mensajería instantánea estaban diseñadas principalmente para teléfonos móviles, han empezado a estar disponibles también en computadoras de escritorio. En el caso de WhatsApp, hace tiempo que podemos descargar y usar la versión oficial de la aplicación para Windows.

El principal motivo por el que no se escuchan los audios de WhatsApp en un PC es porque no está seleccionada la salida de audio correcta.

Además, es relevante notar que los desarrolladores de esta aplicación continúan incorporando nuevas funciones tanto para la versión móvil como para la de escritorio. Recientemente, han introducido una opción que permite elegir el micrófono y la cámara web predeterminados en WhatsApp para Windows. Por lo tanto, si seleccionamos una cámara web con micrófonos integrados conectada por USB y experimentamos problemas de audio, este podría ser el origen del problema.

Es importante recordar que los creadores de esta popular app de mensajería instantánea están constantemente añadiendo nuevas funcionalidades. Esto implica que, si no estamos atentos, podríamos pensar que hay fallos en la aplicación oficial cuando en realidad no los hay. Por ejemplo, si enfrentamos dificultades para oír los mensajes de voz enviados por nuestros contactos, es posible que estemos utilizando una herramienta reciente que está empezando a integrarse en la plataforma.

Nos referimos a una nueva característica que transcribe y convierte estos mensajes de voz en texto para momentos en los que no podemos escucharlos directamente. Así, la app identificará el contenido del audio y lo convertirá en texto para que lo leamos con facilidad. Esto significa que, si utilizamos esta función sin darnos cuenta, el audio original no se reproducirá, pero no será debido a un error, sino a la función que acabamos de mencionar.

Si queremos escuchar los audios por los altavoces del monitor, debemos seleccionar la salida de sonido en el monitor.

Los audios están mal grabados

Existen múltiples razones por las que los mensajes de voz de WhatsApp pueden no reproducirse, ya sea en el teléfono móvil o en la computadora, y todas están relacionadas con el volumen, dispositivos conectados o el estado de silencio. Sin embargo, estas no son las únicas posibles causas. Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, es posible que el inconveniente sea del remitente del mensaje y no nuestro.

Al realizar este tipo de ajustes en nuestro dispositivo móvil, es importante que no confundamos las barras deslizantes del apartado multimedia del tono de llamada.

La manera más fácil de verificar esto es observando la imagen que acompaña al mensaje de audio. Si no vemos las habituales ondas de sonido y la visualización está casi plana, esto indica que el audio puede estar demasiado bajo o que no se ha grabado ningún sonido. En este caso, no importa cuánto ajustemos nuestras configuraciones, no resolveremos el problema porque no es un fallo de nuestro dispositivo, sino del audio enviado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.