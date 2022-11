Live Blog Post

20:22 - "Nosotros cambiamos la Argentina"

"Acá lo único nuevo somos nosotros, los que cambiamos la Argentina después de la crisis del 2001 fuimos nosotros con mi compañero de vida que se cargó el país al hombro y el país se lo llevó puesto a él", dijo emocionada.

Luego expresó que "todo político y empresario" se remite a "Vaca Muerta" para expresar que es el futuro y remarcó que "un proyecto de país no se hace de un día para el otro, sino de escalón a escalón. La Argentina que recibimos en el 2021 es muy diferente a la que dejamos en 2015. De ahí empezó un tobogán que parece no tener fin. Pero el punto de quiebre fue volver a un brutal endeudamiento del país que condiciona nuestras políticas y no le estoy reprochando nada a nadie".