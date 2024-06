Diputados sesionará el jueves para tratar la Ley Bases y paquete fiscal

Esos puntos nunca fueron tratados, ni votados en general o en particular y por lo tanto serían plausibles de reclamos judiciales por la interpretación del artículo 81 de la Constitución Nacional. “No se puede insistir en un tema que no se trató, ni en general, ni en particular en el Senado”, señaló Pichetto, líder de Hacemos Coalición Federal.

Desde ese bloque plantearon, tras mantener consultas con sectores jurídicos, que acompañarán los cambios realizados por los senadores, es decir, privatizaciones, monotributo social, moratoria previsional y RIGI, el Régimen de incentivo a las grandes fortunas.

Para obtener los dos tercios de la Cámara de Diputados hacen falta 177 de los 257 legisladores. Diputados tratan la Ley Bases.

La UCR, que esta mañana tuvo reunión de bloque, aceptó por amplia mayoría la propuesta de Pichetto, dejando en minoría a, solo cinco diputados que insisten en la privatización de Aerolíneas Argentinas. Ellos son Rodrigo de Loredo, Pamela Verasay, Martín Tetaz, Francisco Monti y Luis Picat. En el caso de Ganancias y Bienes Personales insistirían con la sanción original, aunque decidieron darle libertad de acción a los diputados.

Los bloques dialoguistas, luego de reunirse con los gobernadores en el CFI, mantenían un nuevo encuentro con el Ejecutivo representando por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi y la secretaria María Ibarzabal, en las oficinas del presidente de la Cámara, Martín Menem.

Por su parte, el libertario José Luis Espert, al momento de ingresar al Congreso confirmó que, “hay un clima muy colaborativo por parte de los diputados dialoguistas, queremos sacar adelante estas dos leyes por el bien de la gente, por el bien del país. Hay una reforma laboral que se estuvo pidiendo desde hace mucho tiempo y en el caso de la reforma de Ganancias hay una reducción drástica en la discriminación que habitualmente sufren los autónomos contra los trabajadores en relación de dependencia”.

“En el caso de la ley Bases hay deseos del oficialismo, que cuenta con la anuencia de los bloques con los que estamos dialogando, para aceptar en su totalidad el proyecto que vino del Senado. Y en el caso del paquete fiscal, aceptar las modificaciones, salvo Ganancias y bienes personales donde queremos insistir en la redacción original”.

