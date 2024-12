El Banco Central extiende la fecha para cambiar los dólares "cara chica"

Adhesión voluntaria: Aunque el BCRA permite este cambio, los bancos no están obligados a participar en el esquema. Solo algunas entidades, como el Banco Nación, Santander y algunos bancos provinciales, que hasta ahora adhirieron a la media.

Exportación y destrucción: Los dólares antiguos depositados serán enviados por el BCRA a Estados Unidos, entregados a la Reserva Federal para su destrucción, y reemplazados con nuevas emisiones.

En el mercado informal de divisas de la Argentina, los billetes de dólar cara chica suelen ser discriminados. Las financieras y casas de cambio aplican descuentos que pueden alcanzar hasta el 3%, lo que implica una pérdida para los ahorristas. Sin embargo, esta práctica no tiene fundamento legal, ya que todos los billetes emitidos por Estados Unidos son de curso legal y plenamente aceptados en ese país, independientemente de su diseño o antigüedad.

La medida del cambio de dólares de "cara chica" fue introducida en agosto de 2024 a través de la Comunicación A 8079 y formó parte de las políticas impulsadas en el marco del blanqueo de capitales. En un cambio de enfoque, el BCRA, que tradicionalmente proveía dólares a los bancos, ahora acepta billetes antiguos en depósito para su reemplazo sin costo adicional, algo que anteriormente solo hacían bancos internacionales con tarifas asociadas.

Cómo cambiar los dólares cara chica

La comunicación A 8079 dice que los bancos podrán recibir los billetes de sus clientes, así sean de ediciones antiguas o estén dañados (razonablemente). Es clave que “podrán”, la norma es voluntaria, por lo que no están obligados a recibirlos. En el BCRA destacaron al adhesión del Banco Nación, el Santander y entidades provinciales, entre otras más pequeñas.

Según fuentes de la autoridad monetaria, el sistema está detrás de la iniciativa. “En los hechos, los bancos internacionales ya los recibían y hacían su propio trabajo de enviar a esos billetes a su destrucción en la Reserva Federal. Esto está pensado para bancos de capital local, a los que les costaba mucho hacerlo, y bancos públicos, que directamente se negaban”

Entonces, el mecanismo que estará abierto para los ahorristas hasta el 31 de marzo próximo requerirá los siguientes pasos:

Primero, una consulta al banco del que se sea cliente para cerciorarse de que se adhirió al mecanismo. En caso de que no, los bancos públicos más grandes tenderán a formar parte del proceso, así que son un buen reemplazo en caso de una negativa.

Segundo, depositarlos por ventanilla. Los billetes no sufrirán mayor escrutinio que el de chequear que no sean falsos y, en caso de que estén dañados, si alcanzan el nivel de integridad que exige la Reserva Federal de los EEUU para reemplazarlos (típicamente, no se puede depositar el 40% de un billete roto, por dar un ejemplo). Superado eso, el depósito se concreta.

Tercero, se tendrá la opción de dejarlos depositados en el sistema bancario o de retirarlos. Claro que cada banco fijará plazos y formas para esto último.

Cuarto, específico para quienes no tengan declarados los dólares cara chica que buscan depositar, era blanquear ese dinero. Lógicamente, la opción de cambiar billetes viejos estará abierta para todos, pero depositar dinero no declarado en un banco requerirá siempre declararlo.