El cantante de Ke Personajes y su lado solidario

Noir llegó esta semana a la escuela N° 36 Esteban Echeverría de Concepción del Uruguay para donar 26 ventiladores de pared. Las imágenes del artista colaborando para bajar los elementos, se hicieron virales.

Emanuel Noir, el vocalista de Ke Personajes Emanuel Noir, el vocalista de Ke Personajes

También llegó con una donación similar de 45 ventiladores a la Escuela N° 113 ‘Julio César Soto’ de la misma localidad, donde él fue estudiante. “Hoy recibimos una visita muy especial, Emma Noir de Ke Personajes nos donó 26 ventiladores de pared para nuestra escuela. En nombre de nuestros gurises, ¡te damos las gracias”, expresaron desde el colegio N° 36.

Emmanuel lidera la banda de cumbia desde 2016 y saltaron a la fama en 2020, cuando sus videos en YouTube se hicieron populares y comenzaron a recibir propuestas laborales para tocar en distintos lugares una vez se flexibilizaron las actividades.

La dura historia de Emanuel

El entrerriano estuvo muy cerca de la muerte por su adicción a las drogas y al alcohol. "La droga es una cosa muy seductora, es un mundo rosa en los primeros pasos, que después termina siendo oscuro. Yo comencé a los 13 años, tengo 32 hoy, y delante de los ojos de Dios desde septiembre del año pasado recién hasta el día de hoy no consumo una gota de alcohol ni nada, pero la droga es algo muy brutal".

"Sufrí depresión, cuando me interné por segunda vez, yo estuve internado cuando tenía 20 años con casi esquizofrenia y paranoia por el consumo de psicofármacos, no apuntaba a otra cosa”, relató. “Cuando me interné estuve a punto de volarme la cabeza y eso para mí ya fue como una mugre que no me podía sacar y no quería saber nada".

Trabajaba como albañil, hasta que decidió crear un grupo en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. En 2016 se juntaron y se promocionaron para tocar en una fiesta. Sonaban los primeros covers y clásicos en una pieza de diminuto tamaño donde sólo cabían los contados integrantes de la banda.

Ke Personajes - Como La Flor (Video Oficial)

En plena pandemia sacaron tres o cuatro canciones que fueron tendencia y tuvieron buenas reproducciones. Asegura que su referente es Bob Marley. "Yo iba siempre los sábados a buscar al pibe y un día me quedé escuchando y sale un chabón y me preguntó si me gustaba. Yo tendría 10 u 11 años y le dije que sí y me dio un CD. Fui y lo puse en mi casa y era Bob Marley, que si me preguntás por un referente sería él", relató.