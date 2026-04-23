El comunicado de FOPEA por la restricción a la prensa en la Casa Rosada

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida alcanza a todos los trabajadores de prensa que cubren de manera habitual la actividad del Poder Ejecutivo.

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A través de un comunicado oficial, la entidad señaló que la restricción altera las condiciones básicas para el ejercicio del periodismo en uno de los espacios más relevantes del país. En ese sentido, remarcó que la cobertura diaria de la gestión queda limitada por la imposibilidad de acceso al edificio.

El pronunciamiento también advierte sobre las consecuencias que esta decisión tiene en el derecho a la información. Según FOPEA, la ciudadanía ve restringida su posibilidad de conocer, comprender y seguir los actos de gobierno a partir de la falta de presencia periodística en el lugar.

FOPEA repudia la decisión de impedir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su rechazo ante la decisión del Gobierno nacional de no permitir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida que afecta de manera generalizada a la totalidad de los trabajadores de prensa que cubren habitualmente la actividad del Poder Ejecutivo.

FOPEA advierte que se trata de una medida de extrema gravedad institucional, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional. Esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno. En los hechos, implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes.

Según se informó a partir de distintas fuentes la decisión habría sido adoptada tras la denuncia penal presentada por la Casa Militar —organismo encargado de la seguridad de la sede de gobierno— contra periodistas del canal Todo Noticias (TN), en relación con la difusión de imágenes registradas en el interior de la Casa Rosada.

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Una medida sin acceso a la sede gubernamental

La disposición oficial impide el ingreso a la Casa Rosada mediante la suspensión de acreditaciones vigentes. De esta manera, los periodistas que habitualmente cubren la agenda presidencial quedan fuera del edificio hasta nuevo aviso.

El control se realiza en los accesos, donde personal de seguridad identifica a los trabajadores de prensa y restringe su ingreso. La medida se aplica de forma generalizada, sin distinción entre medios o profesionales.

Esta situación modifica la cobertura habitual, ya que limita el contacto directo con funcionarios y la posibilidad de seguir la actividad oficial desde el interior de la sede gubernamental.

Según fuentes del Ejecutivo, la medida responde a una acción preventiva vinculada a una denuncia por la difusión de imágenes tomadas dentro del edificio sin autorización. La presentación judicial surge a partir de un caso que involucra a un programa televisivo.

En ese marco, se resolvió dejar sin efecto la prórroga de las acreditaciones mientras avanza la investigación. No existe un plazo definido para el restablecimiento del ingreso a los periodistas.

Desde el Gobierno, voceros indicaron que la decisión apunta a resguardar la seguridad institucional, en medio de un proceso judicial en curso.