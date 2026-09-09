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9 de septiembre de 2026 - 16:15
País.

El dólar volvió a subir este miércoles 9 de septiembre y bajaron las tasas en pesos

El dólar mayorista avanzó por segunda rueda consecutiva este miércoles, mientras las tasas de corto plazo siguieron bajando.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El dólar subió y marcó un nuevo máximo&nbsp;

El dólar subió y marcó un nuevo máximo 

El dólar mayorista volvió a subir este miércoles 9 de septiembre y cerró en $1.514, mientras las tasas de corto plazo continuaron comprimiéndose. Pese al avance del contado, los futuros se mantuvieron prácticamente estables y mostraron expectativas acotadas de depreciación para los próximos meses.

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En concreto, el tipo de cambio mayorista avanzó 0,13%, equivalente a $2 frente al cierre anterior de $1.512. De esta manera acumuló su segunda jornada consecutiva en alza, aunque permanece ampliamente alejado del techo de la banda cambiaria.

El d&oacute;lar subi&oacute;

El dólar subió

Los futuros no acompañaron la suba

A pesar del avance del dólar mayorista, los contratos de futuros no reflejaron señales de mayor tensión cambiaria. Septiembre terminó en $1.529, sin cambios respecto de la rueda anterior. Octubre cerró en $1.554, noviembre en $1.582 y diciembre en $1.611.

Las tasas nominales anualizadas implícitas quedaron en 17,23% para septiembre, 19,15% para octubre, 20,15% para noviembre y 20,99% para diciembre. El mercado de futuros movió u$s622,7 millones, por lo que la estabilidad de los contratos más próximos se dio en una jornada con un volumen relevante de operaciones.

Bajaron las tasas y también los rendimientos de las billeteras

La caución a un día se ubicó alrededor del 18% anual, un nivel que comenzó a impactar sobre los rendimientos de los fondos comunes de inversión money market. La baja también empezó a trasladarse a las tasas que ofrecen algunas billeteras virtuales para remunerar los saldos de sus usuarios.

La caución es una de las principales referencias del costo del dinero a muy corto plazo y forma parte de las herramientas utilizadas por los fondos para administrar liquidez. Por eso, cuando baja su rendimiento, generalmente también disminuyen los retornos de los money market. En la jornada anterior, la TAMAR había avanzado del 24,06% al 24,19%, mientras que la BADLAR pasó del 22,06% al 22,13%.

Qué pasa con las reservas del Banco Central

El mercado también continúa siguiendo la acumulación de divisas del Banco Central. Durante la rueda del martes, la autoridad monetaria compró u$s20 millones y alcanzó los u$s101 millones adquiridos durante las primeras seis jornadas de septiembre. En lo que va de 2026, las compras llegaron a u$s14.196 millones.

Sin embargo, el ritmo de septiembre está por debajo del observado en meses anteriores. El promedio diario ronda los u$s17 millones, frente a u$s38 millones en agosto, u$s103 millones en julio y u$s68 millones durante junio. Las reservas internacionales brutas cerraron el martes en u$s50.732 millones.

El mercado espera la primera licitación de septiembre

La atención ahora está puesta en la primera licitación de septiembre de la Secretaría de Finanzas, que deberá definir qué instrumentos, tasas y plazos ofrecerá el Tesoro. El anuncio llegará además en la previa de la difusión del dato de inflación de agosto.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación del 1,7% para agosto y del 1,8% para septiembre. En ese escenario, el mercado observará especialmente qué rendimiento real ofrecen los instrumentos en pesos y cuánto dinero absorberá o liberará la próxima licitación.

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