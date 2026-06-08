El dólar volvió a subir y llegó al valor más alto desde febrero

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El dólar volvió a subir este lunes y alcanzó su precio más alto desde el 4 de febrero, en una jornada marcada por avances en todos los segmentos del mercado cambiario. El tipo de cambio mayorista cerró a $1.446,50, mientras que al público llegó a $1.465 para la venta en el Banco Nación.

El dólar mayorista y minorista volvieron a subir El dólar mayorista ganó seis pesos, lo que representó una suba del 0,4%. Con este avance, el tipo de cambio oficial acumula en junio un incremento de $38,50, equivalente al 2,7%.

En tanto, el dólar al público subió cinco pesos, o 0,3%, y cerró a $1.465 para la venta en el Banco Nación. También se trata del valor más alto desde el 4 de febrero. En lo que va del mes, el minorista acumula una suba de $35, equivalente al 2,4%.

El FMI recomienda un dólar más caro. Precio del dólar en Argentina. El volumen operado en el segmento de contado cayó con fuerza respecto de la rueda anterior. De acuerdo con el reporte, se negociaron USD 427,6 millones, una baja de USD 262 millones o 38% frente al viernes.

Qué pasó con el dólar blue y los financieros El dólar blue también acompañó la tendencia alcista y avanzó diez pesos, hasta ubicarse en $1.445. En el mercado financiero, el contado con liquidación rozó los $1.520, un nivel que no alcanzaba desde el 20 de enero. El Banco Central mantiene el techo de sus bandas cambiarias en $1.773,23. Con ese esquema, el dólar mayorista todavía se ubica $326,73 por debajo de ese límite, una diferencia del 22,6%.

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