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8 de junio de 2026 - 16:48
Economía.

El dólar volvió a subir y llegó al valor más alto desde febrero

El mercado cambiario volvió a mostrar movimiento en el inicio de la semana, con subas en el dólar oficial, el blue y las cotizaciones financieras.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

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El dólar mayorista y minorista volvieron a subir

El dólar mayorista ganó seis pesos, lo que representó una suba del 0,4%. Con este avance, el tipo de cambio oficial acumula en junio un incremento de $38,50, equivalente al 2,7%.

En tanto, el dólar al público subió cinco pesos, o 0,3%, y cerró a $1.465 para la venta en el Banco Nación. También se trata del valor más alto desde el 4 de febrero. En lo que va del mes, el minorista acumula una suba de $35, equivalente al 2,4%.

El FMI recomienda un dólar más caro.
Precio del d&oacute;lar en Argentina.

Precio del dólar en Argentina.

El volumen operado en el segmento de contado cayó con fuerza respecto de la rueda anterior. De acuerdo con el reporte, se negociaron USD 427,6 millones, una baja de USD 262 millones o 38% frente al viernes.

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