El Gobierno emitirá un nuevo billete de 1.000 pesos

No obstante, es probable que la imagen del prócer de la independencia y fundador de la nación americana vuelva a ser comúnmente apreciada en todas las transacciones, ya que se tiene previsto que aparezca nuevamente en el frente de un billete, en esta ocasión de 1.000 pesos , que el Gobierno tiene planeado lanzar a mediados de julio.

“Se acuerdan el de San Martín. Lo reprocesaron, le cambiaron el número y ahora es de 1.000”, expresó en tono irónico el conductor del ciclo, Jorge Lanata.

Al mismo tiempo, se informó que la fabricación de cada billete de 1.000 implicará un gasto de 150 pesos, considerando que cada uno de ellos se imprime en tres ocasiones a lo largo de su vida útil. Además, se destacó que la producción de toda la serie de billetes de 500 y 100 no se encuentra suspendida y se realiza a un costo similar al mencionado anteriormente.

image.png

A su vez, destacaron que, “vetado completamente por el kirchnerismo”, finalmente “no va a salir en toda la gestión de Alberto Fernández el billete de 5.000 pesos”. Frente a la inflación que va en aumento y la merma en el poder adquisitivo de los billetes que rigen actualmente, desde diferentes sectores de la economía habían reclamado por la impresión de papeles moneda con esa denominación.

"No vamos a hacer un billete de 5 mil pesos. Fue una idea que circuló, pero no lo vamos a hacer". Así, echó por tierra la posibilidad Alberto Fernández, durante la primera semana del mes de mayo. No obstante, con el índice de precios en un alza permanente, era esa una posibilidad que nadie podía descartar.

Nuevo billete de 2.000 pesos: entre el apuro y los problemas para confirmar su veracidad

Al mismo tiempo, se detallaron los motivos de la prisa por introducir el billete de 2.000 pesos, el cual muestra en su reverso una representación de la fachada del Instituto Malbrán. Además, se informó sobre los problemas que esto plantea para verificar su autenticidad en un futuro.

image.png

Aunque inicialmente se tenía previsto que el billete con la imagen de Cecilia Grierson en el anverso, reconocida como la primera médica argentina, y Ramón Carrillo, exministro de Salud, estaría en circulación a partir de la segunda mitad del año.

“Ya estaban impresos y lo adelantaron casi un mes porque necesitaban sacarlos para que los bancos puedan pagarlo”, apuntó Boufflet, quien resaltó también un problema que trae aparejada esta situación.

Sin embargo, debido a la reducción de los plazos para su puesta en circulación (esto ocurrió el lunes 22 de mayo), “la empresa que hace la detectora de billetes falsos todavía no tiene el software” para realizar esa comprobación. “Así que los bancos están entrenando a los cajeros. La maquinita con el láser todavía no está lista para saber cuál es cuál”, completó.

image.png

A comienzos de febrero, el Banco Central reveló el billete de mayor denominación hasta el momento, cuya fecha de lanzamiento aún era desconocida. Hacia mediados de abril, cuando se consultó a la entidad monetaria, se informó que si bien no se tenía una fecha precisa para su circulación, el proceso de impresión de los nuevos billetes estaba en etapa avanzada.

Según el plan establecido en el contrato entre el Banco Central y Casa de la Moneda, se estipulaba inicialmente que la primera remesa de los nuevos billetes de 2.000 pesos se enviaría en junio. La segunda remesa estaba programada para ser entregada entre los meses de agosto y septiembre.