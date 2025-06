El Gobierno envió al Congreso el proyecto para modificar la Ley Penal Tributaria El Gobierno envió al Congreso el proyecto para modificar la Ley Penal Tributaria

Pretende aplicar la modificación para los casos en que el contribuyente inscripto haya cumplido en término con la presentación de la declaración jurada y en que la diferencia entre el monto no declarado y lo presentado no sea elevada.

La legislación actual dispone que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene la atribución de exigir el pago de impuestos y aplicar multas junto a clausuras por el transcurso de cinco años en el caso de contribuyentes inscriptos.

Sobre los contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante ARCA, plazo que se extiende hasta diez años para los no inscriptos sin la condición anterior. La intención es incentivar la regularización voluntaria de contribuyentes que hayan evitado declarar su capital.

El proyecto no impulsa la eliminación de datos fiscales y no abarca cambios a la Ley de Prevención del Lavado de Activos y tampoco propuso modificar las atribuciones de investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF). Además, no contiene cambios en la Ley Penal Cambiaria, que declara como ilegal la compra de moneda extranjera en el mercado informal.

Nación ya firmó con trece mandatarios provinciales la adhesión al nuevo régimen de información fiscal, entre ellos con Carlos Sadir de Jujuy. Los otros son Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Gustavo Saenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Valdés (Misiones).