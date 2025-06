El Gobierno de Javier Milei actualiza el salario mínimo en julio 2025: cómo impacta en jubilaciones y planes

El Ejecutivo estableció el nuevo monto mediante la Resolución 5/2025, publicada en el Boletín Oficial . La medida responde a la falta de acuerdo en el Consejo del Salario, donde no se logró consenso entre representantes sindicales, empresariales y funcionarios.

Cada uno de estos valores incluye también el importe por hora trabajado, actualizado de manera proporcional.

Jubilaciones, becas y desempleo

El aumento del salario mínimo genera efectos automáticos en diversas prestaciones. Una de ellas es la jubilación que perciben quienes no utilizaron moratorias, ya que se establece en el 82% del SMVM. No obstante, este adicional solo se aplica cuando el salario mínimo supera el haber mínimo vigente, lo que no ocurre con los valores actuales.

También se actualizan los montos de la prestación por desempleo. Este beneficio se calcula en base al mejor salario neto de los últimos seis meses trabajados, con un tope máximo vinculado al SMVM. Cada tramo del cronograma permite ajustes automáticos en los haberes de quienes estén en situación de desempleo reconocido.

En el caso de las Becas Progresar, el nuevo piso salarial redefine el umbral de acceso. El límite para acceder es tres veces el SMVM, por lo tanto, cada actualización modifica el universo potencial de beneficiarios. También se ven afectadas las condiciones de renovación para quienes ya integran el programa.

Distintas asignaciones familiares y planes sociales toman como referencia el SMVM. En muchos casos, la condición para acceder a una ayuda económica incluye no superar un determinado múltiplo del salario mínimo. Al aumentar el monto desde julio, también se actualizan los valores límite y el grupo de personas elegibles.

¿Qué es el Salario Mínimo, Vital y Móvil?

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es la menor remuneración que un trabajador debe recibir en efectivo, sin cargas de familia, por su jornada legal de trabajo. Está definido en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo de Argentina y tiene tres características fundamentales:

Mínimo: ningún trabajador registrado puede cobrar por debajo de ese valor.

ningún trabajador registrado puede cobrar por debajo de ese valor. Vital: debe asegurar condiciones dignas de vida para el trabajador y su familia.

debe asegurar condiciones dignas de vida para el trabajador y su familia. Móvil: debe actualizarse de forma periódica para acompañar la evolución de los precios.

El SMVM funciona como referencia para jubilaciones mínimas, prestaciones por desempleo, planes sociales, becas educativas y negociaciones paritarias.

Críticas por la brecha con la canasta básica

Especialistas en economía y derecho laboral alertaron que el SMVM apenas cubre un tercio de la canasta básica total para una familia tipo, estimada por el INDEC en más de $850.000 en mayo de 2025. Esa relación expone una pérdida sostenida del poder adquisitivo, incluso con actualizaciones mensuales.

La brecha entre el salario mínimo y el costo de vida alimenta el debate sobre su utilidad como instrumento de garantía de ingresos. Organizaciones sociales y sindicales reclamaron un incremento mayor, al considerar que el nuevo monto "no cubre ni lo mínimo indispensable".

Repercusiones sociales y negociaciones gremiales

El nuevo SMVM generó reacciones entre los gremios y organizaciones sociales. Para muchos sindicatos, representa un punto de partida para las paritarias del segundo semestre. En sectores con menor cobertura sindical, se utiliza como argumento de referencia en las mesas de diálogo con empleadores.

La actualización también influye en la continuidad de programas de empleo y ayuda social, ya que la mayoría se encuentra indexada directa o indirectamente al SMVM. En un contexto de alta inflación, cada modificación redefine el alcance de derechos y beneficios para trabajadores y beneficiarios.

