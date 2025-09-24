miércoles 24 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025 - 15:13
Economía.

El Gobierno ratificó que las retenciones seguirán en cero hasta fines de octubre

A pesar del reclamo del gobierno de EE.UU., la administración nacional confirmó que extenderá el régimen de retenciones cero para granos y carnes hasta el 31 de octubre.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Desde la Casa Rosada explican que la decisión responde a la necesidad de inyectar mayor oferta de dólares al mercado oficial, luego de que el Banco Central debiera desprenderse de más de US$ 1.100 millones en los últimos días para contener la cotización cambiaria. Las autoridades agregan que el beneficio tiene carácter transitorio y que la estrategia pretende captar hasta US$ 7.000 millones en divisas.

En medio de la tensión cambiaria, el Gobierno elimina retenciones a la carne
El Gobierno elimin&oacute; las retenciones.

El Gobierno eliminó las retenciones.

En el plano diplomático, el mensaje norteamericano fue interpretado como una respuesta a las recientes políticas arancelarias y fiscales: según funcionarios estadounidenses, la exención de retenciones favorece a Argentina frente a productores de EE.UU. y favorece una mayor competitividad frente a China. Desde el Gobierno contraargumentan que los desembolsos vinculados al swap de monedas, líneas de crédito o compra de bonos no están condicionados a la continuidad del régimen impositivo.

Para el campo argentino —y en particular para las economías regionales como las de Jujuy— la medida representa un alivio inmediato: elimina una carga fiscal sobre bienes de exportación y puede incentivar inversiones de corto plazo. Sin embargo, productores y analistas ya miran con cautela el horizonte posterior al 31 de octubre, cuando deberá definirse si la exención se prorroga, modifica o deriva en otro esquema de gravamen.

En los próximos días, las autoridades nacionales deberán comunicar oficialmente el destino del beneficio hacia fin de mes, y los equipos técnicos de ambos países estarán atentos a las señales de política que se crucen en el camino.

