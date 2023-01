https://twitter.com/DaniValenciaJr/status/1613680541689167872 Bueno, ahora me tocó a mi... antes que nada lo importante es que estoy bien, que estoy vivo, y toda la mirada que esta sociedad violenta nos ha dado en recibir como consuelo de algo que pudo haber sido mucho peor. El viernes salí a con unos amigos, fuimos a un bar. — Dani Valencia (@DaniValenciaJr) January 12, 2023

En la vereda del frente se encontraban dos hombres esperando que vieron la situación y los miraron. Cuenta que ellos no tardaron en decir algo así como: "¿Que gritas p*to de mierda? "Seguí gritando t*olo porque te vamos a matar".

Daniel explica que los agresores comenzaron a insultar "literalmente de arriba" y que ante la situación y con intenciones de calmar los ánimos dijo: - Eh, loco... casi me lo mata el auto recién, no lo mates vos porfa".

El momento del ataque

A los pocos minutos sin decirle nada al hijo del ex futbolista, el hombre comienza a caminar en dirección a él y ataca. "En 2 segundos inesperados me metió una mano que me dejó dormido. Yo no recuerdo nada, todo lo que a continuación les cuento es relatado por mis amigos. Caí con la cabeza al borde de la vereda. 2 de mis amigos intentaron defenderme", relata en el texto publicado.

Quienes lo acompañaban le cuentan que se le pusieron los ojos blancos y estuvo inconsciente durante 5 minutos. Uno de ellos, intentando buscar un vehículo para llevarlo al hospital, no se percata que el agresor se había agarrado un ladrillo.

"Nos tiró el ladrillo, impactó en el pecho de mi amigo y ahí aprovecharon - cobardemente- para propinarme patadas en el piso, estando inconsciente para robarme el celular. Lo lograron. La pelea terminó porque llegaron más de mis amigos y los picantes patoteros, escaparon", continuó.

daniel valencia (1).jpg

Un llamado a la reflexión

Después de la brutal golpiza y robo, y siendo una víctima más de la violencia que se vive en las calles de nuestro país, hizo un llamado a la reflexión.

"Reconozco estar asustado, pudo ser mucho peor, pero "por suerte" no lo fue. Me apena mucho que con todo el caso de Fernando a flor de piel aun no logremos tomar consciencia. Pensar que las cosas pueden ser distintas por 1 cm más o menos es escalofriante", culminó el relato.