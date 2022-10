El insólito pedido de una tik toker entre lágrimas

Nanu UnU es conocida hace varios años por dar a conocer parte de su vida en las redes. Entre humor e historias personales, la tiktoker ofrece contenido para sus seguidores. No obstante, en los últimos días se ha difundido un particular pedido que realizó llorando a su comunidad por medio de TikTok.

image.png

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente”, comenzó explicando, y continuó: “Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa, no sé, necesito una solución. Es muy difícil todo esto”, puntualizó la joven.