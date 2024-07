El jefe de "Los Copitos" se deslvinculó del atentado contra Cristina Kirchner

"Al otro día volvieron y me dijeron que se habían olvidado una campera. La busqué en la casa de Checho (donde trabajaban con el algodón de azúcar), porque él los dejó pasar, y en un momento entraron a la pieza de Checho . Se quedaron ahí, aparentemente tuvieron sexo . Ahí fue cuando hablé por primera vez con Sabag Montiel , mientras esperábamos a los dos. Me dijo que trabaja con los coches, que los tenía rotos y quería arreglarlos. Ese fue el día que me presenté, porque el día anterior fue un hola y chau”, señaló.

Después, mencionó que comenzaron a aparecer frecuentemente en los medios de comunicación y a conceder entrevistas de manera regular. “Me decían que lo hacían para publicitarse”, comentó.

“Yo les avisé a ellos por chats que nos íbamos a quedar sin trabajo por unos días por el tema del alquiler del lugar para trabajar, y no sé si Uliarte o Sabag me respondieron que no había problemas. Conseguimos lugar y el 1° de septiembre me había acostado tarde, me levanto, miro un resumen de fútbol y cuando llegó la noche, estaba con el celular y un amigo me dice que intentaron asesinar a la vicepresidenta. En ese momento no le presté atención. Y me dice, fue un tal Sabag Montiel. Prendí la televisión y lo vi entre la multitud intentado gatillar cerca de la cabeza de Cristina Kirchner", detalló con sus palabras.

Nicolás Carrizo es otro de los acusados en el juicio por el intento de asesinato a Cristina Kirchner.

La declaración de Sabag Montiel: “Yo quería matar a Cristina”

La semana pasada, Fernando Sabag Montiel emitió una extensa declaración afirmando que el atentado tuvo motivaciones personales y no estuvo destinado a favorecer a ningún grupo político. “Yo quería matar a Cristina”, sostuvo.

Y sumó: “La doctora Kirchner es corrupta, roba y hace daño a la sociedad y demás cuestiones que son sabidas. Me sentí humillado porque pasé de tener un buen pasar económico a vender copitos. Ella es la cúspide de la jerarquía política y la culpable de todo”.

El proceso judicial tiene lugar en los tribunales de Comodoro Py. Se ha programado una audiencia semanal todos los miércoles, y se anticipa que la expresidenta podría testificar después del receso judicial de invierno.

Brenda Uliarte y Sabag Montiel, con el arma involucrada en el atentado a Cristina Kirchner.

Insólita declaración de Brenda Uliarte

“Partícipe y encubridora… Pero. No soy ehh… “, respondió. Brenda hizo un largo silencio y se agarro la cabeza. La fiscal pidió la palabra, pero la jueza convocó a todas las partes a acercarse al tribunal para hablar en privado.

Posteriormente decidió anular la declaración y dijo que no se sentía en condiciones.

Así fue el ataque a Cristina Kirchner en su casa de Recoleta

El incidente tuvo lugar el 1 de septiembre de 2022. Esa noche, la entonces vicepresidenta regresaba a su residencia en la esquina de Uruguay Juncal, en el barrio porteño de Recoleta, donde fue recibida por numerosos simpatizantes que mostraron su respaldo tras su condena a 12 años de prisión en el caso Vialidad.

Según la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de Buenos Aires, dirigida por Carlos Rívolo, el responsable directo del intento de asesinato fue Sabag Montiel, un ciudadano brasileño residente en el barrio Villa del Parque de la capital porteña.

En el expediente se detalla que a las 20.52 horas, el individuo de 37 años, aprovechando la vulnerabilidad creada por la multitud congregada en la calle para recibirla, apuntó hacia el rostro de CFK y accionó el gatillo a corta distancia con una pistola semiautomática calibre .32, sin embargo, el disparo no se produjo.

Fernando Sabag Montiel durante el juicio por el atentado a CFK.

El arma fue hallada en el sitio del incidente y el agresor fue detenido por un grupo de activistas de La Cámpora que actuaban como "seguridad". Formando un perímetro humano, lograron interceptar a Montiel mientras intentaba escapar. Más tarde, tres guardaespaldas de Cristina Kirchner se unieron, redujeron al atacante y aseguraron la zona.

Junto a él se encontraba Brenda Uliarte, su compañera sentimental. Según la fiscalía, ella es señalada como la responsable intelectual del acto, participando activamente en el incidente y “prestando su apoyo logístico y moral”. Incluso aseguran que conocía el plan homicida y también el arma con el que se iba a ejecutar el crimen.

Esa tarde, la mujer fue captada por una cámara de vigilancia del municipio en el barrio Recoleta de Buenos Aires, a las 21.27 horas. Estaba llevando una mochila gris y sostenía una bolsa con un paraguas.

Atentado a Cristina Kirchner Atentado a Cristina Kirchner.

Finalmente, el sistema judicial implica a Nicolás Gabriel Carrizo, quien empleó a Montiel y Uriarte en la venta de copos de azúcar. El líder reconocido de la "banda de los copitos" habría jugado un papel "activo" en la organización del suceso y hasta habría facilitado un arma al agresor para atacar a la vicepresidenta. A pesar de que dicha pistola no se utilizó en el atentado, Carrizo fue incluido en el expediente como colaborador secundario.

