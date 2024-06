"Yo la quería matar a Cristina Kirchner", dijo Fernando Sabag Montiel

Este miércoles, comenzó el juicio contra los acusados de haber intentado matar a Cristina Kirchner en septiembre del 2022. Ellos son Fernando Sabag Montiel, el atacante que apuntó con un arma a la cabeza de la entonces vicepresidenta; y Brenda Uliarte, su ex novia, ambos señalados como coautores de tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego.

En ese marco, Sabag Montiel confesó que la intención era matarla y que su ex pareja, Brenda Uliarte, quería que eso ocurriera. “Yo la quería matar y ella quería que muera”, dijo Sabag Montiel al declarar en el proceso.

-¿El atentado en qué consistía?- le preguntó la fiscal Gabriela Baigún.

-Es claro, se contesta sola la pregunta- le contestó Sabag Montiel-: matar a Cristina.

La fiscal le repreguntó por el rol de Uliarte. “Yo la quería matar y ella quería que muera. Si bien en los chats decía que quería hacerlo, yo nunca le dije o le ordene a que lo haga. Nunca le di el arma para que lo haga. Ella quería ser más una espectadora del momento que una participe”, contestó.

Previamente había explicado los motivos de por qué quiso atentar el 1 de septiembre de 2002 contra la entonces vicepresidenta. “Creo que es un acto de justicia y no fue un acto en el que traté de favorecerme económicamente. Tiene una connotación mas profunda, mas ética, y mas comprometida con el bien social que otra cosa”, respondió.

Sobre el atentado Sabag dio detalles por primera vez. Contó que le apuntó a la cara y que estaba a 30 centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta. “Gatillé una vez, no dos veces como se dijo. Y no le volví a dar recarga al arma porque fui interceptado. No tuve momento de salida o escape del plan. La distancia fue prudencial para tener un marco de poder llegar. Estaba a 30 centímetros”, relató ante el Tribunal Oral Federal 6 de Comodoro Py.

